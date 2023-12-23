السبت، 10 جمادى الثانية 1445 ، 23 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

هكذا يستخدم المحتالون الذكاء الاصطناعي لاختراق حسابات الأطفال

الذكاء الاصطناعي والصغار
الذكاء الاصطناعي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
حذرت شركة للأمن السيبراني، أن بعض المجرمين يقومون باختراق حسابات الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي واستنساخ أصواتهم، باستخدام الذكاء الاصطناعي لخداع والديهم لإرسال الأموال إليهم.اضافة اعلان

أدوات الذكاء الاصطناعي والأطفال 


وأوضح بحث أجرته شركة الأمن السيبراني "ماكافي" أن المحتالين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي البسيطة عبر الإنترنت لتحويل 3  ثوانٍ فقط من صوت الطفل إلى ملفات صوتية مزيفة تطابق صوت الطفل بنسبة تصل إلى 95%.
وفي هذا السياق يستهدف المتسللون حسابات الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وإنستغرام وسناب شات وتيك توك، للحصول على عينات من أصواتهم من مقاطع الفيديو التي ينشرونها عبر الإنترنت أو من الرسائل الصوتية، قبل استنساخها عبر الذكاء الاصطناعي. 
بعد ذلك يقوم المحتالون بالاتصال أو إرسال رسائل بريد صوتي يحتوي صوت الطفل المستنسخ إلى الأبوين، لإعلامهما بأنه في ورطة ويحتاج للمال. 

استهداف بيانات البالغين


ووفقا للشركة، لا يقتصر الأمر على الأطفال فقط، حيث وجد استطلاع أجرته شركة ماكافي أن 50% من البالغين يشاركون بياناتهم الصوتية عبر الإنترنت مرة واحدة على الأقل أسبوعياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الملاحظات الصوتية.
وبين البحث أن المحتالين يستخدمون تقنية الذكاء الاصطناعي لاستنساخ الأصوات، ثم إرسال بريد صوتي مزيف إلى جهات اتصال الضحية أو الاتصال بها، متظاهرين بأنهم في محنة ويحتاجون لمبلغ من المال لحل المشكلة، ، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.
يمكن أن تكون تكلفة الوقوع في عملية احتيال صوتية تعتمد على الذكاء الاصطناعي كبيرة، حيث قال 40% من الأشخاص الذين خسروا أموالهم إن الأمر كلفهم أكثر من 1000 دولار، في حين خسر 6% حوالي 5000 دولار فما فوق.
بدورها تنصح شركة "ماكافي" الضحايا المحتملين بالتريث قبل إرسال الأموال لأي جهة، والتأكد من أن المتصل أو صاحب الرسالة الصوتية هو بالفعل أحد أفراد الأسرة عبر الاتصال برقمه مباشرة. 
كما تقترح الشركة، الاتفاق مع الأطفال أو أفراد الأسرة أو الأصدقاء على كلمة "سر" يقولونها عند وقوعهم في مشكلة.

اقرأ أيضا

كيف تتعامل مع طفلك المتمرد؟.. نصائح لا تفوتك

استشاري يحذر من خطورة الوجبات السريعة على صحة الأطفال

للآباء والأمهات.. 14 طريقة ذكية تزرع الحب بين الإخوة في المنزل

الضباب يهدد الأطفال.. كيف تحمي أبناءك من برودة الطقس المفاجئة؟

وكيل وزارة الموارد: نسعى لتنفيذ مشروع نظام الحماية الأسرية إلكترونيًا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الذكاء الاصطناعي 12:53 ص الجمعة، 22 ديسمبر 2023

تحذير.. اكتشاف مواد لإساءة معاملة الأطفال في عالم الذكاء الاصطناعي

الوجبات السريعة 2:23 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

استشاري يحذر من خطورة الوجبات السريعة على صحة الأطفال

كيف تحمي أبناءك من برودة الطقس المفاجئة 4:49 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

الضباب يهدد الأطفال.. كيف تحمي أبناءك من برودة الطقس المفاجئة؟

ألعاب الأطفال 7:32 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

دراسة حديثة تكشف تأثير الضوضاء على ذكاء الطفل

اقرأ أيضا

زواج ---
8:07 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. محامٍ يكشف عن شروط الزواج في نظام المعاملات المدنية (فيديو)

قياس درجة حرارة الطفل
5:06 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

أغربها الثالثة.. 4 طرق صحيحة لقياس درجة حرارة طفلك

طفل رضيع
11:33 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

نصائح ومحاذير للأم مع تحميم الطفل في الشتاء

فوائد الختان - طفل رضيع
3:54 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

كيف تحافظين على دفء طفلك خلال الشتاء؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة الداخلية
7:00 م السبت، 23 ديسمبر 2023

عاجل.. أنهى حياة آخر بالرصاص.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بالمنطقة الشرقية

وزارة الداخلية
6:00 م السبت، 23 ديسمبر 2023

عاجل.. أغرق ابنتيه في حوض غسالة.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطن بالرياض

حساب المواطن
5:47 م السبت، 23 ديسمبر 2023

حساب المواطن يوضح موقف المبالغ المرتجعة من الدعم

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
5:26 م السبت، 23 ديسمبر 2023

الإطاحة بمروجي السموم في الجوف وعسير .. وإحباط خطط توزيعها

الطيران المدني الكويت
5:25 م السبت، 23 ديسمبر 2023

طيور تتسبب في توقف الرحلات بمطار الكويت الدولي

ا
5:00 م السبت، 23 ديسمبر 2023

حملة مفاجئة على العمالة الأجنبية في الأحساء.. وهذا ما تم ضبطه