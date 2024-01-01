"عينك عليهم".. "سدايا" تُطلق حملة لتوعية الأسر بشأن حماية البيانات الشخصية لأطفالهم

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أطلقت
هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، حملة توعوية حول حماية
البيانات الشخصية للأطفال تحت شعار "عينك عليهم".
حملة
لتوعية الأسر بشأن حماية البيانات الشخصية لأطفالهم وأوضحت أن ذلك يأتي استكمالاً لجهودها في
التوعية بنظام حماية البيانات الشخصية، بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء
الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.
كيفية
الحفاظ على بيانات الأطفال الشخصيةوأضافت
أن الحملة تهدف إلى توعية الأسر حول كيفية حماية البيانات الشخصية لأطفالهم، وعدم
استغلالهم بأي شكل من الأشكال، ونشر الوعي لدى الأطفال حول كيفية الحفاظ على
بياناتهم الشخصية، والطرق السليمة عند تعاملهم مع بياناتهم الشخصية، فضلاً عن
توعية أولياء الأمور في ذلك.
وشددت "سدايا" على أهمية توعية الطفل بعدم الوصول لمواقع إلكترونية مشبوهة، وتحميل الملفات والألعاب من مصادر إلكترونية موثوقة فقط، وقيام الأسر بمراجعة البيانات الشخصية المسجلة على جهاز الطفل أو في الألعاب الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دائم، منبهةً من نشر صور الأطفال أو صور أفراد العائلة على الإنترنت أو الألعاب، وعدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر منعاً لإساءة استخدام هذه البيانات الشخصية أو تسريبها.