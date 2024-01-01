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"عينك عليهم".. "سدايا" تُطلق حملة لتوعية الأسر بشأن حماية البيانات الشخصية لأطفالهم

سدايا
سدايا
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أطلقت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، حملة توعوية حول حماية البيانات الشخصية للأطفال تحت شعار "عينك عليهم".
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حملة لتوعية الأسر بشأن حماية البيانات الشخصية لأطفالهم

 وأوضحت أن ذلك يأتي استكمالاً لجهودها في التوعية بنظام حماية البيانات الشخصية، بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.

كيفية الحفاظ على بيانات الأطفال الشخصية

وأضافت أن الحملة تهدف إلى توعية الأسر حول كيفية حماية البيانات الشخصية لأطفالهم، وعدم استغلالهم بأي شكل من الأشكال، ونشر الوعي لدى الأطفال حول كيفية الحفاظ على بياناتهم الشخصية، والطرق السليمة عند تعاملهم مع بياناتهم الشخصية، فضلاً عن توعية أولياء الأمور في ذلك.
 وشددت "سدايا" على أهمية توعية الطفل بعدم الوصول لمواقع إلكترونية مشبوهة، وتحميل الملفات والألعاب من مصادر إلكترونية موثوقة فقط، وقيام الأسر بمراجعة البيانات الشخصية المسجلة على جهاز الطفل أو في الألعاب الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دائم، منبهةً من نشر صور الأطفال أو صور أفراد العائلة على الإنترنت أو الألعاب، وعدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر منعاً لإساءة استخدام هذه البيانات الشخصية أو تسريبها.

طريقة قيام الأطفال بمشاركة بياناتهم الشخصية

 وأهابت في ذلك الصدد من قيام الأطفال بمشاركة بياناتهم الشخصية أو بيانات أسرهم مع مواقع مجهولة مثل: الاسم، أو موقع المنزل، أو الصور الشخصية، وعدم التجاوب مع الرسائل التي تصل للجهاز وإبلاغ الوالدين فورًا، والانتباه لعدم تحميل أي ملف أو لعبة بأي طريقة دون مساعدتهما.

المحافظة على خصوصية الأطفال

 وتأتي الحملة ضمن جهود "سدايا" في المحافظة على خصوصية الأطفال ومن في حكمهم وحماية حقوقهم فيما يتعلق بمعالجة بياناتهم الشخصية بأي وسيلة كانت، واحترام الحقوق الأساسية للأطفال وفق ما نصت عليه الأنظمة المعمول بها واتفاقيات حقوق الطفل لحمايتهم من الآثار السلبية المترتبة على معالجة بياناتهم بطريقة غير نظامية.

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