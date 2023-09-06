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"رمز تعبيري سري".. طريقة استخدام الهاتف لإنقاذ طفلك من المواقف الصعبة؟

هاتف سامسونج Galaxy A25
هاتف
أ أ
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يحمل معظم الأطفال هواتف في جيوبهم، إلا أنه في بعض المواقف قد يجد الطفل صعوبة في إجراء مكالمة هاتفية، لذا يمكن للرموز التعبيرية السرية أن تنقذ الموقف، وأن تكون هي البديل المناسب. اضافة اعلان
إذ يمكن أن يكون الرمز التعبيري بمثابة إشارة استغاثة لك، في حال لم يتمكن طفلك من إجراء مكالمة هاتفية معك، أو كان في وضع لا يسمح له بإرسال رسالة نصية لك. 


اختيار رمز تعبيري سري

لهذا قد يكون من الأفضل اختيار رمز تعبيري سري، على أن يقتصر استخدامه فقط في حالات الطوار. وهو ما يتطلب منك توضيح الاستجابات التي يجب أن يتوقعها أطفالك منك عند استخدامه. 
على سبيل المثال، عندما يرسل لك طفلك الرموز التعبيرية، هل ستتابع الأمر بمكالمة هاتفية؟ وإذا كان الأمر كذلك، ماذا ستقول؟، أفضل الخيارات هو الاتصال بطفلك على الفور وإخباره بأنه يجب عليه العودة إلى المنزل في أسرع وقت ممكن. 
وهناك خطوات أخرى يمكنك اتخاذها من قبل الأب وهي الاتصال بالسلطات أو التواصل مع أشخاص بالغين موثوق بهم في مكان قريب.


خطوات لاستخدام رمز تعبيري سري

وفيما يلي الخطوات لاستخدام رمز تعبيري سري، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل":
-بعد أن تحدد الرموز التعبيرية السرية الخاصة بك وتناقش الخطة مع أطفالك، تأكد من إعادة النظر فيها بانتظام. 
-قم بإعداد اجتماع عائلي مرة أو مرتين في السنة للمراجعة حتى يصبح الأمر طبيعيًا في حالات الطوارئ الحقيقية.
-هذا الأمر ليس قاصرًا على الأطفال الصغار، لإذ يمكن أن ينتهي بابنك المراهق أو في سن الجامعة إلى وضع صعب ويحتاج إلى المساعدة - دون تنبيه كل من حوله إلى شعوره بعدم الارتياح.
وفيما يلي أهم النقاط لوضع خطة رموز تعبيرية سرية مع عائلتك، يمكنك حتى استخدامها كدليل لاجتماع عائلتك.
● يعد الرمز التعبيري السري بديلاً رائعًا لمكالمة طوارئ أو رسالة نصية عادية. وتتسم بأنها أقل وضوحًا بالنسبة للجناة المفترضين، فضلاً من توصيل الرسالة بسرعة.
● اختر رمزًا تعبيريًا لا تستخدمه أنت وعائلتك بشكل منتظم، كما أنه يجب عليك ألا تختر شيئًا غامضًا جدًا.
إذا كانت العائلة بأكملها تستخدم أجهزة آيفون، قم بإعداد المشاركة العائلية، وهي ميزة تتيح لك مشاركة موقعك مع أفراد العائلة ومساعدتهم في العثور على أجهزتهم في حالة فقدانها. 
لكن حتى في حالة عدم فقدان هاتفك، يمكن للأشخاص الذين تشارك موقعك معهم إجراء اتصال بهاتفك عندما يكون في وضع عدم الإزعاج لجذب انتباهك.


المشاركة العائلية

إليك كيفية إعداد المشاركة العائلية:
● انتقل إلى الإعدادات > (اسمك) > المشاركة العائلية، ثم قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق مشاركة الموقع.
● اضغط على اسم أحد أفراد العائلة الذي تريد مشاركة موقعك معه. يمكنك تكرار هذه الخطوة لكل فرد من أفراد العائلة تريد مشاركة موقعك معه. يتلقى كل فرد من أفراد العائلة رسالة تفيد بأنك تشارك موقعك ويمكنه اختيار مشاركة موقعه معك.
● يمكنك التوقف عن مشاركة موقعك مع أي فرد من أفراد العائلة في أي وقت.
بعد مشاركة موقعك مع أعضاء مجموعة المشاركة العائلية، يمكنهم رؤية جهازك في تطبيق "فايند مي" الخاص بهم وإرسال تنبيه إلى هاتفك إذا لزم الأمر.

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