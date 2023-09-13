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استشاري تخاطب وصعوبات التعلم: 6 نصائح لتعليم القراءة لذوي اضطراب التوحد

اضطراب التوحد
اضطراب التوحد
أ أ
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وجه د. عبدالله آل مشعان استشاري تخاطب وصعوبات التعلم نصائح مهمة للوالدين لتعليم القراءة للطفل ذوي اضطراب طيف التوحد.

وقال آل مشعان، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "يعتبر تعليم القراءة لذوي اضطراب التحدي المعارض ODD تحديًا للمدرسة والأهل".اضافة اعلان

تعليم القراءة للطفل المصاب بالتوحد 


وأضاف هذه أساليب مساعدة بإذن الله لتعليم الطفل مصاب اضطرا بالتوحد للقراءة:

- تدريسه من خلال اهتمامه
- إنشاء بيئة محفزة وهادئة
- استخدام الصور والألعاب
-  تقديم تعليم متدرج
- استخدام تعزيز موجه مثل نظام النقاط
- أشعره بالثقة والاحترام

ما هو اضطراب التوحد


يذكر أن اضطراب طيف التوحد عبارة عن حالة ترتبط بنمو الدماغ وتؤثر على كيفية تمييز الشخص للآخرين والتعامل معهم على المستوى الاجتماعي، مما يتسبب في حدوث مشكلات في التفاعل والتواصل الاجتماعي. كما يتضمن الاضطراب أنماط محدودة ومتكررة من السلوك.
أيضا يُشير مصطلح "الطيف" في عبارة اضطراب طيف التوحد إلى مجموعة كبيرة من الأعراض ومستويات الشدة.

يبدأ اضطراب طيف التوحد في مرحلة الطفولة المبكرة ويتسبب في نهاية المطاف في حدوث مشكلات على مستوى الأداء الاجتماعي — على الصعيد الاجتماعي، في المدرسة والعمل، على سبيل المثال.
غالبًا ما تظهر أعراض التوحد على الأطفال في غضون السنة الأولى. يحدث النمو بصورة طبيعية على ما يبدو بالنسبة لعدد قليل من الأطفال في السنة الأولى، ثم يمرون بفترة من الارتداد بين الشهرين الثامن عشر والرابع والعشرين من العمر عندما تظهر عليهم أعراض التوحد.
في حين لا يوجد علاج لاضطراب طيف التوحد، إلا أن العلاج المكثف المبكر قد يؤدي إلى إحداث فارق كبير في حياة العديد من الأطفال.

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