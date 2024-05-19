لحمايته من التحرش.. متى يتحدث الوالدان إلى طفلهما عن الجانب الجنسي؟

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لا يتحدث الآباء مع أطفالهم حول سلامة أجسامهم في وقت مبكر بما فيه الكفاية، اعتقادًا منهم بأنهم صغار جدًا، وهو ما قد يعرضهم لمحاولات تحرش دون أن يتعلموا كيفية مواجهتها.

لذا، ينصح الخبراء الآباء بتوعية وتنبيه أطفالهم الصغار في سن مبكرة بالقدر الكافي للحفاظ على أنفسهم من أي محاولات للتحرش قد يتعرضون لها.





التحدث مع الطفل عن الجانب الجنسي



التدرج في الحديث عن الجانب الجنسي



وقالت الاختصاصية النفسية، الدكتورة ندى الأطرش، إنه يجب التحدث مع الطفل عن الجانب الجنسي من عمر 3 سنوات لحمايته من التحرش.وأضافت في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية"، أن ذلك يشمل:تعريفه بجسمه.ماهية جسمه.المناطق الحساسة في الجسم.دائرة الأمان.من الذين يحق لهم أن يلمسوا جسمه؟من هم الناس الذين لا يحق لهم لمسه؟طريقة الإمساك به الصحيحة والخطأ.كيف يتم احتضانه؟وأوصت بأن يكون الحديث عن الجانب الجنسي مع الطفل، بالتدرج على حسب ما تتدرج المدرسة.وأوضحت الاختصاصية النفسية، أنه عندما يحصل الطفل على درس له علاقة بالجانب الجنسي في مادة العلوم يجب محاورته واستحضار قصة مناسبة، والإجابة عن أسئلة الطفل فيما يخص جسده والعلاقة في حدود السؤال.