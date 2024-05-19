الأحد، 11 ذو القعدة 1445 ، 19 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لحمايته من التحرش.. متى يتحدث الوالدان إلى طفلهما عن الجانب الجنسي؟

الدوخة عند الأطفال
الحديث مع الطفل يحميه من التحرش
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

لا يتحدث الآباء مع أطفالهم حول سلامة أجسامهم في وقت مبكر بما فيه الكفاية، اعتقادًا منهم بأنهم صغار جدًا، وهو ما قد يعرضهم لمحاولات تحرش دون أن يتعلموا كيفية مواجهتها.اضافة اعلان
لذا، ينصح الخبراء الآباء بتوعية وتنبيه أطفالهم الصغار في سن مبكرة بالقدر الكافي للحفاظ على أنفسهم من أي محاولات للتحرش قد يتعرضون لها.

التحدث مع الطفل عن الجانب الجنسي

وقالت الاختصاصية النفسية، الدكتورة ندى الأطرش، إنه يجب التحدث مع الطفل عن الجانب الجنسي من عمر 3 سنوات لحمايته من التحرش.
وأضافت في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية"، أن ذلك يشمل:
تعريفه بجسمه.
ماهية جسمه.
المناطق الحساسة في الجسم.
دائرة الأمان.
من الذين يحق لهم أن يلمسوا جسمه؟
من هم الناس الذين لا يحق لهم لمسه؟ 
طريقة الإمساك به الصحيحة والخطأ.
كيف يتم احتضانه؟

التدرج في الحديث عن الجانب الجنسي

وأوصت بأن يكون الحديث عن الجانب الجنسي مع الطفل، بالتدرج على حسب ما تتدرج المدرسة.
وأوضحت الاختصاصية النفسية، أنه عندما يحصل الطفل على درس له علاقة بالجانب الجنسي في مادة العلوم يجب محاورته واستحضار قصة مناسبة، والإجابة عن أسئلة الطفل فيما يخص جسده والعلاقة في حدود السؤال.

اقرأ أيضا

للأمهات الجدد.. أفضل وصفة مجربة للحصول على النوم

الصحة تحدد الوقت المسموح به لجلوس الطفل أمام الشاشات والأجهزة الإلكترونية

الصحة: 18 نصيحة لنظام غذائي مثالي للطفل.. ماذا عن إنقاص الوزن؟

تعرض لنحافة شديدة.. قصة طفل تقسو عليه والدته لتناول الطعام

كيف يمكن لإرهاق الآباء أن يؤذي الأطفال؟.. 8 نصائح لا تفوتك

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook