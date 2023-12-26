السمنة عند الأطفال.. الأعراض والأسباب وطرق للوقاية

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السمنة عند الأطفال، من الحالات الطبية الخطيرة التي
يُصاب بها الأبناء والمراهقون، حيث إنها تتسبب في مشكلات صحية كانت تُعد فيما سبق مشكلات
خاصة بالبالغين.
ومن هذه المشكلات: السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفا-ع الكوليسترول. كما يمكن أن تؤدي السمنة في مرحلة الطفولة إلى عدم تقدير الذات والاكتئاب.
أعراض السمنة عند الأطفالليس شرطاً أن يكون كل الأطفال ذوي الوزن الزائد مصابين
بالسمنة. فبعض الأطفال تكون بنيتهم الجسدية أكبر من المتوسط.
وعادةً ما يكتسب الأطفال كميات مختلفة من دهون الجسم في مختلف مراحل النمو. لذلك، قد لا تعرف من مجرد النظر إلى طفلك ما إذا كان الوزن مصدراً للقلق على صحته أم لا.
ويعد مُؤشّر كتلة الجسم، الذي يُوفر معياراً للوزن بالنسبة إلى الطول، هو المقياس المقبول لزيادة الوزن والسمنة.
يمكن أن يستخدم طبيب الأطفال مخطَّطات النمو ومؤشر كتلة الجسم، ويُجري فحوصات أخرى إذا لزم الأمر ليُساعدك على معرفة ما إذا كان وزن طفلك يمكن أن يُسَبِّب له مشكلات صحية أم لا.
أسباب السمنة عند الأطفالالمشكلات المتعلقة بنمط الحياة، مثل قلة ممارسة
الأنشطة بشكلٍ كبير واكتساب الكثير من السعرات الحرارية من الأطعمة والمشروبات، هي
العوامل الرئيسة للإصابة بالسِمنة في مرحلة الطفولة. لكن قد تؤدي العوامل الوراثية
والهرمونية دوراً كذلك.
عوامل الخطرهناك عدة عوامل غالباً ما تعمل معاً وتزيد من خطر
زيادة الوزن لدى طفلك:
النظام الغذائيقد يتسبب تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية
بانتظام، مثل الوجبات السريعة والمخبوزات والوجبات الخفيفة الجاهزة، في زيادة وزن
طفلك.
ويمكن أن تتسبب الحلوى وأطباق الحلو في زيادة الوزن أيضاً، وتشير أدلة كثيرة إلى المشروبات السكرية، بما في ذلك عصائر الفاكهة والمشروبات الرياضية، كمسبِّبات للسمنة لدى بعض الأشخاص.
قلة ممارسة التمارين الرياضيةالأطفال الذين لا يمارسون التمارين الرياضية أكثر عرضة
لزيادة الوزن؛ لأنهم لا يحرقون كمية كبيرة من السعرات الحرارية. كما يُسهم قضاء
وقت طويل في أنشطة الخمول، مثل مشاهدة التلفزيون أو لعب ألعاب الفيديو، في زيادة
المشكلة.
هذا بالإضافة إلى أن البرامج التلفزيونية غالباً ما تتضمن إعلانات عن الأطعمة غير الصحية.