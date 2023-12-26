السمنة عند الأطفال.. الأعراض والأسباب وطرق للوقاية

أ أ

السمنة عند الأطفال، من الحالات الطبية الخطيرة التي يُصاب بها الأبناء والمراهقون، حيث إنها تتسبب في مشكلات صحية كانت تُعد فيما سبق مشكلات خاصة بالبالغين. اضافة اعلان

ومن هذه المشكلات: السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفا-ع الكوليسترول. كما يمكن أن تؤدي السمنة في مرحلة الطفولة إلى عدم تقدير الذات والاكتئاب.







أعراض السمنة عند الأطفال



أسباب السمنة عند الأطفال



عوامل الخطر



النظام الغذائي



قلة ممارسة التمارين الرياضية



العوامل العائلية



العوامل النفسية



تناوُل أدوية معينة



الوقاية من السمنة عند الأطفال



حدد له مثالاً يُحتذى به



اجعل الوجبات الخفيفة الصحية خياراً متاحاً



قدِّم أصناف طعام جديدة عدة مرات



اختر مكافآت غير الطعام



تأكد من حصول طفلك على قسط كافٍ من النوم



ليس شرطاً أن يكون كل الأطفال ذوي الوزن الزائد مصابين بالسمنة. فبعض الأطفال تكون بنيتهم الجسدية أكبر من المتوسط.وعادةً ما يكتسب الأطفال كميات مختلفة من دهون الجسم في مختلف مراحل النمو. لذلك، قد لا تعرف من مجرد النظر إلى طفلك ما إذا كان الوزن مصدراً للقلق على صحته أم لا.ويعد مُؤشّر كتلة الجسم، الذي يُوفر معياراً للوزن بالنسبة إلى الطول، هو المقياس المقبول لزيادة الوزن والسمنة.يمكن أن يستخدم طبيب الأطفال مخطَّطات النمو ومؤشر كتلة الجسم، ويُجري فحوصات أخرى إذا لزم الأمر ليُساعدك على معرفة ما إذا كان وزن طفلك يمكن أن يُسَبِّب له مشكلات صحية أم لا.المشكلات المتعلقة بنمط الحياة، مثل قلة ممارسة الأنشطة بشكلٍ كبير واكتساب الكثير من السعرات الحرارية من الأطعمة والمشروبات، هي العوامل الرئيسة للإصابة بالسِمنة في مرحلة الطفولة. لكن قد تؤدي العوامل الوراثية والهرمونية دوراً كذلك.هناك عدة عوامل غالباً ما تعمل معاً وتزيد من خطر زيادة الوزن لدى طفلك:قد يتسبب تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية بانتظام، مثل الوجبات السريعة والمخبوزات والوجبات الخفيفة الجاهزة، في زيادة وزن طفلك.ويمكن أن تتسبب الحلوى وأطباق الحلو في زيادة الوزن أيضاً، وتشير أدلة كثيرة إلى المشروبات السكرية، بما في ذلك عصائر الفاكهة والمشروبات الرياضية، كمسبِّبات للسمنة لدى بعض الأشخاص.الأطفال الذين لا يمارسون التمارين الرياضية أكثر عرضة لزيادة الوزن؛ لأنهم لا يحرقون كمية كبيرة من السعرات الحرارية. كما يُسهم قضاء وقت طويل في أنشطة الخمول، مثل مشاهدة التلفزيون أو لعب ألعاب الفيديو، في زيادة المشكلة.هذا بالإضافة إلى أن البرامج التلفزيونية غالباً ما تتضمن إعلانات عن الأطعمة غير الصحية.إذا كان طفلك من عائلة يتسم أفرادها بزيادة الوزن، فقد يزداد وزنه. ويحدث ذلك خاصة إذا كان الطفل ينشأ في بيئة تتوافر فيها الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية بشكل دائم، وينعدم فيها الاهتمام بالأنشطة البدنية.قد يزيد التوتر الشخصي والوالدي والأسري من خطر إصابة الطفل بالسمنة. حيث يتناول بعض الأطفال الطعام بشكل مفرط للتغلب على المشكلات أو لمعالجة بعض المشاعر مثل التوتر أو محاربة الملل. وقد تكون لدى والديهم ميول مماثلة.يمكن أن تزيد بعض الأدوية التي تُصرف بوصفة طبية من خطر الإصابة بالسمنة. تشمل هذه الأدوية البريدنيزون، والليثيوم، والأميتريبتيلين، وباروكستين Paxil، وجابابينتين (Neurontin، وGralise، وHorizant)، وبروبرانولول (Inderal، وHemangeol).لوقاية طفلك من زيادة الوزن، يمكنك اتباع الآتي:قدم له أطعمة صحية وشجعه على ممارسة الأنشطة البدنية المنتظمة واحرص على تحويل ذلك إلى اهتمام عائلي. وبذلك سيستفيد الجميع، ولن يشعر أحد من أفراد العائلة بالعزلة.تتضمن الخيارات وجبة فشار مصنوع بماكينة الهواء الساخن من دون إضافة الزبدة، أو وجبة فواكه مع لبن قليل الدسم، أو جزر صغير الحجم مع حمص، أو وجبة حبوب كاملة مع حليب قليل الدسم.لا داعي للشعور بالإحباط إذا لم يُعجب طفلك على الفور بالطعام الجديد. عادةً ما يستغرق الأمر عدة مرات من تجربة الطعام حتى يقبله طفلك.من السلوكيات السيئة إعطاء وعد بتقديم الحلوى للطفل مقابل السلوك الحسن.تشير بعض الدراسات إلى أن الحصول على قدر قليل للغاية من النوم قد يزيد من خطر الإصابة بالسُمنة. كما أن الحرمان من النوم قد يسبب اختلالاً في توازن الهرمونات ما يؤدي إلى زيادة الشهية.