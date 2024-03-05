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استشاري: زيادة الوزن لدى الطفل تعزله عن المجتمع وتزيد التنمر عليه

استشاري
د. إبراهيم العنزي استشاري جراحة السمنة
أ أ
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حذر د. إبراهيم العنزي استشاري جراحة السمنة في مدينة الملك سعود الطبية، من خطورة زيادة الوزن والسمنة لدى الأطفال.

خطورة السمنة على الطفلاضافة اعلان

وقال العنزي، لقناة "الإخبارية"، إن زيادة الوزن لدى الطفل تعزله عن المجتمع وتزيد نسبة التنمر عليه من قبل أقرانه.
وتابع إبراهيم العنزي أن الطفل في هذه الحالة يتحاشى المجتمع وقد تحدث تراكمات تؤثر على شخصية الطفل في المستقبل.


وفي وقت سابق، وجهت وزارة الصحة نصائح مهمة للعناية بطعام وغذاء الطفل لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض، وللوقاية من السمنة ومخاطرها.

أطعمة تضر بصحة الطفل


ونصحت الصحة بأهمية تجنب الوجبات التالية في طعام الطفل: "الزبادي بالنكهات، إضافة السكر بالمشروبات، المشروبات الغازية، البطاطس المقلية، رقائق البطاطس، الأطعمة المقلية".

أطعمة مفيدة لصحة الطفل


كما أكدت الصحة على أهمية تقديم الأطعمة التالية للطفل : "زبادي قليل الدسم مع إضافة الفواكه، إضافة ملعقة صغيرة من العسل، العصائر الطبيعية أو الحليبي، جزر  أو بطاطبس مشوي بالفرن، مكسرات غير مملحة أو فشار، أطعمة مشوية".

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن 39 مليون طفل دون سن الخامسة حول العالم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.


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