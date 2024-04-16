أعراض التسنين لدى الأطفال وطرق تخفيف الآلام

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كثيرًا ما يبدأ الأطفال في التسنين ببلوغهم عمر 6 أشهر تقريبًا، لكن البعض لا يكون لديهم أي أسنان حتى عمر سنة.

وتبدأ عملية التسنين بظهور الأسنان الأمامية (القواطع السفلية)، ثم تتوالى الأخرى، وغالبًا ما يستكمل معظمُ الأطفال أسنانهم عند عمر 3 سنوات.





الأسنان اللَّبَنِية



ترتيب ظهور الأسنان اللَّبَنِية



متى يجب الذهاب لطبيب الأسنان للتقييم والفحص:



أعراض التسنين



كيفية تخفيف آلام التسنين



الوقاية من تسوس الأسنان



وفقًا لوزارة الصحة، تبدأ الأسنان البدائية (اللَّبَنِية) في الظهور أولًا، ثم تستبدل واحدة تلو الأخرى بداية من عمر 6 سنوات بالأسنان الدائمة.عند عمر 3 سنوات يكون لدى الطفل غالبًا 20 سن من الأسنان اللَّبَنِية.الأسنان اللّبَنِية لها مينا أرقُّ، وتبدو أكثر بياضًا (شبه شفافة) من الأسنان الدائمة.الأسنان اللَّبَنِية تكون أكثر عرضة للتسوس والتلف.عند بداية ظهور الأسنان الدائمة تكن لها حوافُّ متموجة، ثم ينتظم شكلها تدريجيًّا مع الوقت.تظهر الأسنان السفلية عادة قبل الأسنان العلوية بالنمط التالي؛ حيث القواطع المركزية أولًا، ثم القواطع الجانبية، ثم الضروس الأولى، ثم الأنياب، وأخيرًا الضروس الثانية.عند بلوغ الطفل 18 شهرًا (عام ونصف) ولم يظهر له أي أسنان بعد.يصبح الطفل مضطرب المزاج ويبكي كثيرًا.يواجه صعوبة في النوم.لا يرغب في تناول الطعام.يسيل اللعاب من فمه أكثر من المعتاد.ترتفع درجة حرارته بصورة طفيفة جدًّا، ولكن عند ارتفاع الحرارة لـ38 درجة فأكثر يجب استشارة الطبيب على الفور.إذا كان الطفل يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، أو القيء، أو الإسهال أثناء التسنين، فيجب استشارة الطبيب لمعرفة ما إذا كان يعاني من حالة طبية تتطلب العلاج.آلام التسنين تسبب للطفل عدم الراحة والبكاء؛ حيث تتورم اللثة المحيطة بالأسنان التي سوف تظهر وتصبح مؤلمة، وقد يبدأ ظهور هذا الألم من عمر 4 شهور، ولتخفيف هذا الألم يمكن عمل:تدليك الأجزاء المؤلمة من لثة الطفل بلطف بإصبعك، ولكن يجب غسل اليدين أولًا.إعطاء الطفل لعبةً مطاطية أو بلاستيكية مخصصةً للتسنين ليعض عليها لتخفيف ألم اللثة.تجنُّب الأدوية التي تُستخدَم موضعيًّا على اللثة (مثل: الجيل المخدر)؛ حيث إن له أعراضًا جانبية خطيرة.الحفاظ على نظافة فم الطفل عن طريق مسح اللثة بقطعة قماش نظيفة.بمجرد رؤية الأسنان الأولى، يجب تنظيفها بفرشاة باستخدام فرشاة أسنان ناعمة ومقدار حبة الأرز من معجون الأسنان بالفلورايد.لا تضع الطفل مستلقيًا على السرير مع الرضاعة أو أي طعام؛ حيث إن هذا لا يعرض أسنان الطفل للسكريات فحسب، بل يمكن أن يعرضه أيضًا لخطر التهابات الأذن والاختناق.لا يجب ترك الرضاعة أو الكوب في فم الرضيع ليشرب منها لمدة طويلة.تعليم الطفل الشرب من كوب عادي في أقرب وقت ممكن، ويفضَّل أن يكون بعمر 12 إلى 15 شهرًا.التقليل من الأطعمة اللزجة والتي تحتوي على السكريات.لا ينصح بتقديم العصير للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر، وإذا أُعطِيَ العصير للأطفال ما بين 6 إلى 12 فيجب تخفيفه بالماء (نصف الماء ونصف العصير).ينصح بزيارة طبيب الأسنان لفحص أسنان الرضيع قبل عمر عام.