استشاري يوجه نصيحة مهمة لعلاج وتأهيل الأطفال في سن البلوع

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وجه د. أنس الصالح استشاري طب العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل نصيحة مهمة لعلاج الأطفال في سن البلوغ.



علاج الأطفال في سن البلوغ



فعلا .. في التأهيل كذلك نواجه الاشكاليه هذه بصورة اكبر .. احيانا يكون المريض بعمر ١٨ سنه وفوق لكن وزنه وحجمه وتصرفاته وعقله مازال بعمر طفل .. لا يمكن علاج هذه الحالات مع كبار السن

ولابد من سن تنظيم لهذه الفئة ووضع خطة واضحه لانتقال الطفل من المتابعه مع الاطفال للمتباعه مع الكبار — Dr. Anas AlSaleh (@DrAnas_PMR) February 21, 2024

وقال الصالح، عبر حسابه في منصة إكس : "في التأهيل كذلك نواجه الإشكالية هذه بصورة أكبر وأحيانا يكون المريض بعمر ١٨ سنه وفوق لكن وزنه وحجمه وتصرفاته وعقله مازال بعمر طفل، لا يمكن علاج هذه الحالات مع كبار السن.وأضاف د. أنس الصالح : "لابد من سن تنظيم لهذه الفئة ووضع خطة واضحة لانتقال الطفل من المتابعة مع الأطفال للمتابعة مع الكبار".





الأطفال وسن البلوغ

هذا ويمثل سن البلوغ مرحلة حرجة ليس فقط للأطفال الذين يمرون بها، بل كذلك للآباء والأمهات الذين يتعين عليهم التعامل مع هذا الوضع بكثير من الحكمة.

وينصح الخبراء بعدم الانتظار حتى البلوغ، والحديث مسبقًا عن كل الأفكار التي يمكن أن تراود أبناءهم في هذه السن.. وحتى لا يبحثون عنها لدى مصادر أخرى قد تعطيهم أقكارًا مشوهة، أو تؤثر على نظرتهم للتغيرات الجسدية التي يمرون بها.

لذا من الأفضل ألا تنتظر حتى يأتي الأطفال لك بأسئلة حول التغييرات التي تطرأ على جسدهم.

فقد لا يفعلون ذلك، شعورًا منهم بالحرج والارتباك مع الحديث مع الوالدين في هذه المسألة الحساسة.

والحديث عن سن البلوغ لا يكون لمرة واحدة، بل يجب على الوالدين التحدث إلى أطفالهم عن التغييرات التي ستطرأ على أجسامهم أثناء فترة البلوغ، وفق موقع "كيدز هيلث".

وتمر بعض الفتيات بالبلوغ في سن التاسعة وحتى 14 عامًا، لذلك قد تحتاج الأم إلى الحديث لابنتها في وقت أبكر مما تعتقد، حول التغيرات الجسدية والعاطفية التي تصاحب مرحلة البلوغ.

سن البلوغ

عادة، يبدأ سن البلوغ عند الفتيات عندما تتراوح أعمارهن بين 8 و 14 سنة. وينصح الخبراء، الأم بالتحدث إلى ابنتها عن الحيض قبل أن تمر بتجربة الدورة الشهرية، حتى لاتصاب بالخوف عند رؤية الدم للوهلة الأولى.

تمر معظم الفتيات بأول دورة شهرية لهن عندما يبلغن من العمر 12 أو 13 عامًا ، أي بعد عامين أو عامين ونصف من بدء سن البلوغ. لكن البعض قد تمر بها في وقت مبكر من عمر 9 سنوات، بينما ينتظر البعض الآخر حتى سن 16 عامًا.

يبدأ سن البلوغ عند الأولاد عادة خلال المرحلة السنية من 9 إلى 15 عامًا. في المتوسط، يبدأ الأولاد في بلوغ سن البلوغ متأخرًا بقليل عن الفتيات، عادةً في سن 10 أو 11 عامًا.

ماذا يجب أن أقول؟

العديد من التغييرات التي يمر بها الأطفال في سن البلوع تجعلهم يشعرون بعدم الأمان والوحدة.

في كثير من الأحيان، يقلق الأطفال الذين يمرون بمرحلة البلوغ بشأن مظهرهم.

لكن على الآباء أن يخبروهم بأن كل شخص يمر بهذه التغييرات، مثل حب الشباب، تغيرات المزاج، طفرات البلوغ، والتغيرات الهرمونية - كلها جزء من البلوغ ويمر الجميع بها، ولكن ليس دائمًا بنفس الوتيرة.

أهم ما يجب أن يعرفه الأطفال عن سن البلوغ

- نمو الثدي لدى الفتيات.

-ظهور شعر العانة وشعر الإبط لدى كل من الفتاة والولد، ويصبح شعر الساق أكثر سمكًا وأكثر قتامة.

-غالبًا ما يظهر على الطفل في مرحلة البلوغ علامة حب الشباب ويبدأ في التعرق أكثر.

-طفرة في النمو.

-نمو القضيب والخصيتين لدى الأولاد.

-تغير في صوت الأولاد.

-نمو شعر الوجه وظهور العضلات لدى الأولاد.

-الاحتلام أثناء النوم للأولاد.

-فترة الدورة الشهرية لدى الفتاة قد تستمر من 3 أيام إلى أسبوع، ويمكنها استخدام الفوط الصحية لامتصاص الدم.