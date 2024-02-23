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صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير: لاتسمحوا لأولادكم في هذه السن بامتلاك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي

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الاطفال ومواقع التواصل
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حذرت المختصة النفسية في لجنة الطفولة بمجلس شؤون الأسرة روان القناص، من السماح للأطفال بامتلاك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان

امتلاك الأطفال حسابات على السوشيال ميديا

وأوضحت في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية"، أنه يفضل لللأطفال من هم دون 15 عامًا ألا يكون لديهم حسابات في مواقع التواصل.
وأضافت أن التوجيهات تؤكد بأن الأطفال الأقل من هذ العمر، يجب ألا يستخدمون السوشيال ميديا، مشيرة إلى أن هذا عكس ما نراه حاليًا بالمجتمع من انتشار حساب للأطفال على الفيس بوك وتويتر وغيره.

 الأطفال من عمر 8 سنوات لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي

وأكدت ان الكثير من الأطفال من عمر 8 سنوات لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أهمية وجود رقابة مشددة ووضع حدود لهذا الأمر الخطير.
ونصحت بأن يكون هناك عدد ساعات محدودة يتفق عليها بين الأسرة والطفل خلال اليوم أو الأسبوع، للدخول على هذه المواقع والحسابات مع مراقبة شديدة من أولياء الأمور على ما يراه الطفل من تطبيقات ومحتوى.

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