تحذير: لاتسمحوا لأولادكم في هذه السن بامتلاك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي

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حذرت المختصة النفسية في لجنة الطفولة بمجلس شؤون الأسرة روان القناص، من السماح للأطفال بامتلاك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.





امتلاك الأطفال حسابات على السوشيال ميديا



الأطفال من عمر 8 سنوات لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي



pic.twitter.com/LAtRRW9Dc2 #الإخبارية فيديو | المختصة النفسية في لجنة الطفولة بمجلس شؤون الأسرة روان القناص: يفضل لمن هم دون 15 عاما ألا يكون لديهم حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي #برنامج_120 February 23, 2024

وأوضحت في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية"، أنه يفضل لللأطفال من هم دون 15 عامًا ألا يكون لديهم حسابات في مواقع التواصل.وأضافت أن التوجيهات تؤكد بأن الأطفال الأقل من هذ العمر، يجب ألا يستخدمون السوشيال ميديا، مشيرة إلى أن هذا عكس ما نراه حاليًا بالمجتمع من انتشار حساب للأطفال على الفيس بوك وتويتر وغيره.وأكدت ان الكثير من الأطفال من عمر 8 سنوات لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أهمية وجود رقابة مشددة ووضع حدود لهذا الأمر الخطير.ونصحت بأن يكون هناك عدد ساعات محدودة يتفق عليها بين الأسرة والطفل خلال اليوم أو الأسبوع، للدخول على هذه المواقع والحسابات مع مراقبة شديدة من أولياء الأمور على ما يراه الطفل من تطبيقات ومحتوى.