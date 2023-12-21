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10 سيارات سيتوقف إنتاجها في 2024

سيارة كامري
أرشيفية
أ أ
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خلال عام 2024 سيتوقف إنتاج عدد من السيارات وذلك لوجود نسخ أحدث منها بدأت عملية تصنيعها بالفعل.

10 سيارات سيتوقف إنتاجها بالفعل:اضافة اعلان


وهناك 10 سيارات تأكد بالفعل أنه سيتم التوقف عن إنتاجها وهي كالتالي:

1- أودي تي تي كوبيه ومكشوفة.
2- أودي r8 كوبيه ومكشوفة.
3- شيفروليه بولت  ev
4- شيفروليه بولت  euv
5- كرايسلر 300 
6- دودج تشارجر 
7- دودج تشالنجر 
8- فيراري  f8 تريبوتو
9- فيات 500 إكس
10- فورد ترانزيت كونيكت.

في وقت سابق، أعلنت شركة هيونداي موتور، أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية، إطلاق نسخة جديدة من سيارتها توكسون من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي.

تعديل ماص التصادم الأمامي

وقالت الشركة في بيان، إن مقدمة السيارة تتميز بوجود شبكة أعيد تصميمها بأشكال منتظمة، كما تم تعديل ماص التصادم الأمامي مع توسيع قالب المصد أفقياً.
وفي القمرة الداخلية للسيارة، تم تزويدها بشاشة بانورامية منحنية، ذات عرض مقاس 12.3 بوصة ونظام لتكنولوجيا المعلومات.

الشركة تعد بفئة هجين من التصميم الجديد للسيارة

والأكثر أهمية أن الشركة أكدت أنها ستقدم فئة هجين من التصميم الجديد للسيارة، في حين لم تكشف الشركة عن كامل تفاصيل المحركات الموجودة في النسخة الجديدة.

إتاحة السيارة توكسون بـ 3 فئات

والمعروف أن السيارة توكسون متاحة حالياً في 3 فئات منها بمحرك سعة 2 لتر وأخرى بمحرك سعة 1.6 لتر.

أما الفئة الهجين فستكون مزودة بمحرك بنزين سعة 1.6 لتر إلى جانب محرك كهربائي. ويتم طرح هذه الفئة في أوروبا.

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