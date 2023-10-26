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7عناصر مهمة عليك الاحتفاظ بها دائمًا في سيارتك

الاعتناء بالسيارة
الاعتناء بالسيارة
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العناية بسيارتك، تعني العناية بك أنت شخصيًا، فنظافة السيارة ورعايتها وتوفير كل الضرورات اللازمة لها تعكس تفانيك في المحافظة على قيمة استثمارك وتعزز من متعة تجربة القيادة.اضافة اعلان
وإليك أهم العناصر التي يجب توافرها في سيارتك للعناية بها والمحافظة على نظافتها.

1 – مجموعة الإسعافات الأولية

أحد أهم العناصر التي يجب أن تكون في متناول يدك دائمًا، بما في ذلك سيارتك هو الإسعافات الأولية للأطفال.
تحتوي حقائب الإسعافات الأولية على العديد من العناصر المفيدة، مثل الضمادات والشاش وكريم المضادات الحيوية.

2- الملابس الدافئة والبطانيات

بالنسبة لأولئك منا الذين يعيشون في مناطق من البلاد تصبح أكثر برودة خلال أشهر معينة من السنة، من المهم جدًا أن يكون لديك طريقة لتدفئة سيارتك في موقف تكون فيه عالقًا بدون سخان قيد التشغيل.
ومن أجل الاستعداد لمثل هذا الموقف، يمكنك الاحتفاظ بالملابس الدافئة مثل السترات والبلوزات أو حتى البطانيات وأكياس النوم في سيارتك.

3- زجاجات المياه

نظرًا لأننا لا نستطيع استيعاب كل الأشياء الصغيرة في سيارتنا، فإن العناصر التي تخدم أغراضًا متعددة تعتبر ذات قيمة كبيرة، واحدة من هذه هي زجاجة ماء، حيث تعتبر زجاجات المياه مفيدة لأنك لا تستطيع فقط ترطيب نفسك عن طريق شرب الماء.

4- الإطارات الاحتياطية

ليس من غير المألوف أن تركب إطارات سيارتك فوق شيء حاد وتتعرض للثقب، وعندما يحدث ذلك، فإن وجود إطار احتياطي أمر ضروري؛ وكذلك الأمر بالنسبة إلى معرفة كيفية تغيير واحدة.
وضع في اعتبارك أنك ستحتاج أيضًا إلى الأدوات المناسبة لتغييره.

5- مجموعة الأدوات

مثلما يتطلب تغيير الإطار أدوات معينة، هناك ظروف معينة يمكن أن يساعدك فيها وجود أدوات مختلفة في متناول اليد في الخروج من موقف خطير. فكر في الاحتفاظ بالأدوات التالية في سيارتك:
مضاد للتجمد
زيت الفرامل
شريط لاصق
كماشة
المفكات
قياس الإطارات.

6- كابلات التوصيل

يمكن أن تساعد كابلات التوصيل في تشغيل سيارتك مرة أخرى، سوف تحتاج إلى سيارة شخص آخر لمساعدتك، ما عليك سوى توصيلها بالأطراف الصحيحة للبطارية واتباع التعليمات.

7- مشاعل الطوارئ

لا يمكننا دائمًا التنبؤ بموعد ومكان تعطل سياراتنا، في بعض الأحيان يمكن أن يحدث هذا في الأماكن النائية أو الخطرة، من خلال وضع مشاعل حول سيارتك، يمكنك المساعدة في جذب انتباه الآخرين إليك وإلى سيارتك.

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