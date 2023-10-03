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صحيفة تواصل الالكترونية

خطأ شائع يقع فيه كثيرون عند توقف السيارة يهدد بإتلاف ناقل الحركة

ناقل حركة
ناقل حركة
أ أ
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يقع الكثير من قائدي السيارات في خطأ شائع عن توقيف السيارة، وهو ما قد يهدد بإتلاف ناقل الحركة "الفتيس".

ركن السيارة:

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وطرحت امرأة على فيديو "تيك توك" طريقة إيقافها السيارة، بإيقاف السيارة ثم تغيير ناقل الحركة إلى وضعية "ركن السيارة" أو "P"، قبل أن ترفع المكبح اليدوي للأعلى.
ولكن خبير سيارات أكد أنه بالرغم من أن هذه الطريقة شائعة جدا بين السائقين إلّا إنها خاطئة وقد تؤدي لإتلاف ناقل الحركة «Gear».
وقال شخص يدير صفحة "هوت رود" التعليمية للأمور التي تخص السيارات، إن هذه الطريقة هي "خطأ شائع".

تغيير ناقل الحركة


وأكد أنه عند إيقاف السيارة ونهاية الرحلة، يجب تغيير ناقل الحركة أولا إلى «N» وليس إلى «P»، ثم رفع المكبح اليدوي، ثم تغيير الناقل مرة أخيرة إلى «P»، قبل إطفاء المحرك وإخراج المفاتيح.

وأكد في الفيديو أن رفع المكبح اليدوي بينما السيارة في حالة «P»، سيكون مركز ثقل السيارة على ناقل الحركة «Gear»، مما قد يؤدي لإتلافه مع مرور الوقت.

أما عند رفع المكابح بينما السيارة في حالة «N»، يكون مركز ثقل السيارة على المكبح اليدوي، مما يحمي ناقل الحركة.

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