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شركة يابانية تكشف عن نماذج اختبارية لسيارات كهربائية مستقبلية

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
أ أ
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أعلن شركة هوندا اليابانية لصناعة السيارات، عن نموذجين اختباريين لسيارات كهربائية مستقبلية، تحت اسم "هوندا زيرو".
جاء ذلك خلال فعاليات معرض لاس فيغاس الدولي للإلكترونيات (CES)، كجزء من مجموعة سياراتها الكهربائية الجديدة المنتظرة.اضافة اعلان

 نماذج اختبارية لسيارات كهربائية مستقبلية


وأوضحت الشركة اليابانية أن الطراز هوندا زيرو سيعتمد على مبادئها الثلاث الأساسية، وهو "النحافة والخفة والحكمة"، كما  سيحمل الطراز الجديد شعار هوندا الجديد، الذي يعبر عن رؤية بسيطة للشعار الحالي، دون الصندوق المرفق.

ووفقا للشركة، فإن النموذجين الاختباريين اللذين تم الكشف عنهما هما "سبيس هب" و"صالون". وينتمي النموذج الاختباري سبيس هب إلى فئة سيارات ميني فان مع مقاعد تشبه مقاعد الصالات.

مواصفات السيارات الجديدة


وتأتي السيارات الكهربائية بتصميم داخلي مرن يمكن تعديله ليتناسب مع مختلف الأشخاص، وينتمي النموذج "صالون" إلى فئة سيارات هاتشباك، مع قمرة رقمية مستقبلية. وكلا النموذجين يستخدمان أنظمة القيادة الذاتية.

ومن المتوقع طرح السيارة "ًصالون" في أمريكا الشمالية عام 2026، في حين لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن السيارة سبيس هب.

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