بأقل سعر.. شاومي تنافس تسلا وتبيع 50 ألفًا من سيارتها الكهربائية

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أطلقت شركة شاومي Xiaomi للهواتف الذكية رسميًا، سيارتها الكهربائية المنتظرة - السيدان Speed Ultra 7 (SU7) - الخميس، في بكين.





شاومي تبيع 50 ألفًا من سيارتها الكهربائية



سيارة شاومي تنافس تسلا



أسعار سيارة شاومي SU7 الجديدة



وبعد نصف ساعة من إعلان طرحها في الأسواق، باعت شاومي 50 ألف نسخة من سيارتها الكهربائية.وفي حفل تقديم السيارة، قال "لي جون"، المدير التنفيذي لشاومي، إن طراز السيارة يتمتع بمدى بطارية يصل إلى 700 كلم.واعتبر أن 90 بالمئة من ميزات سيارة شاومي التقنية أفضل من طراز سيارة "تيسلا موديل 3" الأمريكية.ويبدأ سعر سيارة شاومي، من 215 ألفًا و900 يوانًا صينيًا (نحو 29 ألفًا و900 دولار)، ويتغير بحسب ميزات كل منها.جدير بالذكر أن سعر سيارة شاومي "SU7" أقل بمقدار 30 ألف يوان من سيارة "تيسلا موديل 3".وتهدف شاومي من سيارتها الجديدة، الحصول على مكانة مميزة في سوق السيارات الكهربائية، حيث تشتد المنافسة السعرية مع انخفاض المبيعات في الصين، وفق مختصين في سوق السيارات.وزاد إنتاج ومبيعات السيارات الكهربائية في الصين بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حاصلة على لقب أكبر مُصدّر للسيارات في العالم، بعدما سبقت اليابان العام الماضي.ووفقا لبيانات جمعية سيارات الركاب الصينية، زادت مبيعات السيارات الكهربائية القابلة لإعادة الشحن والبطاريات والهجينة وخلايا الوقود، بـ36 بالمئة إلى 7.7 ملايين في 2023، وسط توقعات بارتفاع المبيعات بـ22 بالمئة إلى 11 مليونا في 2024. -من خلال تحديد سعر أقل من 500,000 يوان، يبدو أن Xiaomi تستهدف الفئة العليا من المستهلكين في سوق شديدة التنافسية، إذ أن سعرها أقل بكثير من سيارة بورش تايكان المستوردة، التي تبدأ أسعارها من 898,000 يوان (124,248 دولارًا)، كما أنها تتمتع بموقع تنافسي مقابل سيارة Tesla Model S سيدان، التي يبدأ سعرها من 698,900 يوان (96,700 دولار).وبشكل عام، توفر Xiaomi SU7 فرصة جديدة للمستهلكين في الصين للحصول على سيارة كهربائية بتكلفة معقولة دون التضحية بالأداء أو التكنولوجيا، ويُعتقد أن إطلاقها سيثير المزيد من الانتباه في السوق الصينية وسينافس بقوة في فئتها.