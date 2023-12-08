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يقي من أمراض مميتة.. مزايا غير متوقعة عند الإقلاع عن التدخين

الامتناع عن التدخين
الامتناع عن التدخين
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يعتزم بعض المدخنين الإقلاع عن هذه العادة السيئة، وقد تساعد البعض منهم معرفة فوائد الامتناع عن التدخين لفتح باب الأمل في إصلاح أجسامهم وتحسين صحتهم.اضافة اعلان
ووفقًا لما جاء في موقع "NHS inform " بالرغم من أن التدخين يضر صحتك بشكل خطير، إلا أنه بمجرد التوقف عنه، يبدأ جسمك في إصلاح نفسه.

فوائد الإقلاع عن التدخين خلال أيام

- انخفاض في معدل ضربات القلب.
- عودة مستويات أول أكسيد الكربون والأكسجين في الدم إلى وضعها الطبيعي (على غرار أولئك الذين لم يدخنوا أبدًا).
- تحسن حاسة التذوق والشم لديك.

فوائد الامتناع عن التدخين خلال أسابيع

- انخفاض في خطر الموت المفاجئ من نوبة قلبية.
- تحسن في وظائف الرئة.
- سعال أقل وتراجع الضيق في التنفس.
- نوبات ربو حادة أقل.

فوائد التوقف عن التدخين خلال بضعة أشهر

- تحسن في أعراض التهاب الشعب الهوائية المزمن (البلغم، الصفير، وضيق في التنفس).
- تقليل خطر الإصابة بالقرحة.

فوائد الإقلاع عن التدخين خلال عام

- خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية (CHD) إلى النصف.
- تحسن في وظائف الرئة بين الأشخاص الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن الخفيف إلى المتوسط.
- بالإضافة إلى الفوائد الفورية والطويلة المدى لصحتك، هناك العديد من الأسباب الوجيهة الأخرى للتوقف عن التدخين.

منع الإضرار بالآخرين

التوقف عن التدخين يمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على صحة أصدقائك وعائلتك.

التدخين السلبي

التوقف عن التدخين يعني أنك لم تعد تؤذي الآخرين من خلال التدخين السلبي (التدخين السلبي) وهذا يفيد الرضع والأطفال على وجه الخصوص، الذين هم عرضة للخطر.

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