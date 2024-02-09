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6 حقائق صادمة.. العثمان: حصول المكملات الغذائية على الترخيص لا يعني أنها صحية

المكملات الغذائية
المكملات الغذائية
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أكد أستاذ واستشاري التغذية السريرية الدكتور عبدالعزيز العثمان، على أن إعلان شركات منتجات المكملات الغذائية على أنها حاصلة على الترخيص من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لايعني أنها صحية.اضافة اعلان

المكملات الغذائية المرخصة لا تعني أنها صحية

وقال العثمان على صفحته في "إكس" إن شركات المكملات غذائية تسوق لمنتجاتها بكل الوسائل وتذكر أن منتجاتها مرخصة من هيئة الغذاء والدواء الامريكية، وأود توضيح الاتي:-

6 حقائق صادمة عن المكملات الغذائية

١ـ كلمة مرخصة لا تعني أنها صحية وانما تنطبق عليها معايير معينة ، فمثلا التدخين والمشروبات الغازية مرخصة وغير صحية.
٢- المنتجات المرخصة من هيئة الغذاء والدواء الامريكية ليست بالضرورة مرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.
٣- أغلب المكملات الغذائية صناعية.
٤- المكملات اذا زادت عن حد معين تسبب مشاكل صحية وتسمم.
٥- الشركة تذكر المميزات ولا تذكر العيوب.
٦- المكملات التي تناسب شخص لا تناسب شخصا آخر حسب حالته الصحية

خطر المكملات الغذائية أكبر من نفعها

وحذر الدكتور عبد العزيز العثمان من المكملات الغذائية عموما، والتعامل معها من خلال الوصفات الطبية لأن خطرها أكثر من نفعها.

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