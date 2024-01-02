6 أطعمة يُنصح بتناولها لمرضى الكبد الدهني

أ أ

يؤكد الأطباء، أن اتباع نظام غذائي صحي وجيد ومتوازن يمكن أن يساعد في علاج مشاكل الكبد الدهني لدى المصابين بهذا المرض.





خطورة الكبد الدهني اضافة اعلان



أطعمة مفيدة لمرضى الكبد الدهني



ويوضح الأطباء، أن مرض الكبد الدهني هو حالة خطيرة تحدث عندما تتراكم الدهون الزائدة في الكبد، بسبب سوء التغذية وعدم ممارسة الرياضة، ووفقًا لموقع "healthsite".ويمكن أن تكون حالة الكبد الدهني لفترة طويلة شديدة الخطورة وتسبب الوفاة، إذا ظلت دون علاج، ولكن إذا كنت تعاني من مرضى الكبد الدهني إليك قائمة بالأطعمة الآمنة والمفيدة كالتالي:1- القهوةوفقًا لمراجعة نُشرت مؤخرًا، يمكنك تناول القهوة بأمان حتى لو كنت تعاني من مرض الكبد الدهني غير الكحولي، وإذا كان الشخص يشرب القهوة بانتظام، فإنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة وتليف الكبد وتطوره.2- الخضراوات الورقيةتتكون الخضراوات الورقية من مركبات مثل البوليفينول يمكن أن تساعد الأشخاص على مكافحة مرض الكبد الدهني3- الأسماكيعد حمض أوميجا 3 الدهني عنصرًا بالغ الأهمية يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض بما في ذلك مرض الكبد الدهني، فهو يتكون من الكثير من الدهون الصحية ويمكن أن يقلل الدهون ف ويخفض مستويات الدهون الثلاثية ويعزز الكولسترول الوقائي4- الحبوب والألياففي حين أن الحبوب غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن ولها قيمة غذائية عالية جدًا، يساعد تناولها بانتظام في تقليل خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية، حتى لو تم تشخيص إصابة الشخص بهذه الحالة، فيمكنه تناول الأطعمة الغنية بالألياف بأمان.5- الفواكه المجففةيرتبط النظام الغذائي الغني بالمكسرات بانخفاض الالتهاب، ومقاومة الأنسولين والإجهاد التأكسدي وانخفاض معدل انتشار مرض الكبد الدهني6- الكُركُميحتوي الكركم على جرعة عالية جدًا من الكركمين، والتي يمكن أن تساعد في مكافحة أي نوع من أمراض الكبد الدهنية.