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دراسة تحذر من خطورة الإكثار من "مشروبات الدايت".. تسبب هذا المرض

الكبد الدهني 1
الكبد الدهني
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حذرت دراسة حديثة، من خطورة استهلاك مشروبات الدايت صودا قد يعزز ظهور مرض الكبد الدهني بسبب خلل التمثيل الغذائي.

خطورة مشروبات الدايتاضافة اعلان


وخلال الدراسة، واستخدم فريق البحث من جامعة ووهان بالصين بيانات 2378 شخصاً من إحصاء المركز الوطني للإحصاءات الصحية في الولايات المتحدة، بينهم 1089 مصاباً بمرض الكبد الدهني.

ووفق "مديكال نيوز توداي"، اختبر الباحثون عوامل وسيطة لمعرفة المتسبب في تطور الكبد الدهني.

ومن هذه العوامل، الوزن، واستهلاك المشروبات الغازية، والتدخين، والسن، وارتفاع ضغط الدم، والنشاط البدني، وتناول الكربوهيدرات، والسكري.

وخلال الدراسة، وجد الفريق أن لاستهلاك المشروبات الغازية الدايت، التي تروج على أنها أفضل للتحكم في الوزن،  دور  في تطوّر المرض.

مشاكل الكبد الدهني


وقدّر الباحثون أن 84.7% من إجمالي الارتباط بين استهلاك المشروبات الغازية في النظام الغذائي والكبد الدهني، كان بزيادة الوزن.

وأشارت دراسات سابقة إلى أن استهلاك الصودا الدايت يزيد الوزن ويرفع ضغط الدم.

وتستخدم مشروبات الدايت الأسبارتام أو المحليات الكيميائية الأخرى. وتواصل الأبحاث الحديثة ربط الاستهلاك الكبير للمحليات الاصطناعية بالإصابة بالسمنة والسكري وعلامات أخرى لمتلازمة التمثيل الغذائي.

ونصحت منظمة الصحة العالمية، بمبادئ توجيهية جديدة بتجنب استخدام المحليات غير السكرية لتقليل الدهون في الجسم، وفي يوليو قالت إن الأسبارتام "يحتمل أن يكون مادة مسرطنة".

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