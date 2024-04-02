6 أطعمة لا غنى عنها لمنع تساقط الشعر

يعد تساقط الشعر أمرًا طبيعيًا، حيث تتساقط ما يتراوح ما بين 50 إلى 100 شعرة بشكل طبيعي يوميًا.
لكن تساقط الشعر المفرط يمكن أن يكون مزعجًا وحتى محرجًا لأولئك الذين يعانون منه.
ويتأثر ثلثا الرجال بنمط الصلع الذكوري في حياتهم، في حين أن 40 بالمئة من النساء فوق سن 70 عامًا يعانين من تساقط الشعر.
وعلى الرغم من أن بعض الأشخاص قد يكونون أكثر استعدادًا وراثيًا لتساقط الشعر، إلا أن هناك عوامل معينة يمكن أن تمنع تساقطه وتسببه، من بينها النظام الغذائي، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".
وكشفت سارة جيبسون، مدربة الصحة والعافية، عن ستة أطعمة، قالت إنها تلعب دورًا مهمًا في منع تساقط الشعر، وهي:
الأفوكادويحتوي الأفوكادو على مادة الليسين التي تساعد على منع تساقط الشعر في المقام الأول.
الطماطم
الطعام الثاني يحتوي على الحديد الذي يعتبر عنصرًا أساسيًا في المساعدة على منع تساقط الشعر.
ويحتوي أيضًا على فيتامين أ وهو فيتامين أساسي لبناء شعر صحي في المقام الأول.
الجزرينطبق هذه على أي خضراوات برتقالية اللون، وتحديدًا الجزر لاحتوائها على البيتا كاروتين.
يتم تحويل البيتا كاروتين داخل الجسم إلى فيتامين أ، وهو ضروري لبناء شعر صحي. كما أنه يساعد في توهج البشرة وصحة الأظافر.