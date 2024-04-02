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6 أطعمة لا غنى عنها لمنع تساقط الشعر

تساقط الشعر
تساقط الشعر مشكلة يعاني منها كثير من الرجال
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يعد تساقط الشعر أمرًا طبيعيًا، حيث تتساقط ما يتراوح ما بين 50 إلى 100 شعرة بشكل طبيعي يوميًا.
لكن تساقط الشعر المفرط يمكن أن يكون مزعجًا وحتى محرجًا لأولئك الذين يعانون منه.اضافة اعلان
ويتأثر ثلثا الرجال بنمط الصلع الذكوري في حياتهم، في حين أن 40 بالمئة من النساء فوق سن 70 عامًا يعانين من تساقط الشعر.
وعلى الرغم من أن بعض الأشخاص قد يكونون أكثر استعدادًا وراثيًا لتساقط الشعر، إلا أن هناك عوامل معينة يمكن أن تمنع تساقطه وتسببه، من بينها النظام الغذائي، وفقًا لصحيفة "إكسبريس". 
وكشفت سارة جيبسون، مدربة الصحة والعافية، عن ستة أطعمة، قالت إنها تلعب دورًا مهمًا في منع تساقط الشعر، وهي:

الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على مادة الليسين التي تساعد على منع تساقط الشعر في المقام الأول.

الطماطم


الطعام الثاني يحتوي على الحديد الذي يعتبر عنصرًا أساسيًا في المساعدة على منع تساقط الشعر.
ويحتوي أيضًا على فيتامين أ وهو فيتامين أساسي لبناء شعر صحي في المقام الأول.

الجزر

ينطبق هذه على أي خضراوات برتقالية اللون، وتحديدًا الجزر لاحتوائها على البيتا كاروتين.
يتم تحويل البيتا كاروتين داخل الجسم إلى فيتامين أ، وهو ضروري لبناء شعر صحي. كما أنه يساعد في توهج البشرة وصحة الأظافر.

الفول السوداني

الفول السوداني يحتوي على النياسين، وهو فيتامين ب3، والذي يؤدي نقصه إلى تساقط الشعر.

اللوز

اللوز يحتوي على فيتامين إي المضاد للأكسدة، والذي يعزز نمو الشعر بشكل ممتاز ويمنع أيضًا ترققه، حتى عند الإصابة بالثعلبة.

العسل الأسود 

يحتوي العسل الأسود على نسبة عالية من الكالسيوم والزنك والسيلينيوم والحديد، وكلها عناصر ضرورية من المعادن والعناصر الأساسية لصحة الشعر الجيدة.

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