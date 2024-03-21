فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير البرتقال بالجزر على السحور

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يحرص الكثيرون على اختيار المشروبات المفيدة للجسم التي تشعر بالارتواء مع كثرة فوائدها الصحية، ومنها مشروب عصير البرتقال بالجزر.

وبحسب ما يقوله أخصائيو التغذية، فإن عصير البرتقال والجزر هو مزيج غني بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، له العديد من الفوائد الصحية للجسم.

لكن مع كثرة فوائده يجب استشارة الطبيب قبل تناوله، خاصة إذا كنت تعاني من أي أمراض.



فوائد عصير البرتقال مع الجزر:

1-يرطب الجسم: يحتوي عصير البرتقال بالجزر على نسبة عالية من الماء، حيث يساعد ذلك على الحفاظ على رطوبة الجسم خلال نهار رمضان.2- يعزز صحة الجهاز المناعي: يحتوي عصير البرتقال بالجزر على فيتامين سي، الذي يعزز صحة الجهاز المناعي.3- يحسن صحة البشرة: يحتوي عصير البرتقال بالجزر على فيتامين أ، الذي يحسن صحة البشرة، حيث يساعد ذلك على منع ظهور التجاعيد والبقع الداكنة.4- غني بالعناصر الغذائية: يحتوي عصير البرتقال بالجزر على فيتامين سي، وفيتامين أ، والبوتاسيوم، والألياف، فهذه العناصر الغذائية ضرورية للحفاظ على صحة الجسم خلال نهار رمضان.5- يساعد على الشعور بالشبع: يحتوي عصير البرتقال بالجزر على الألياف، التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، ما يساعد على تجنب الشعور بالجوع خلال ساعات الصيام.