5 طرق للوقاية من السرطان والحفاظ على صحتك "لفترة طويلة جدًا"

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كشف الدكتور رضا تيجاري، الخبير الصحي، عن خمس طرق بسيطة تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

5 طرق للوقاية من السرطان اضافة اعلان



الإقلاع عن التدخين



اللحوم المصنعة مرتبطة بالسرطان



ممارسة العلاقة الزوجية الآمنة



واقي الشمس



وفيما يلي أهم خمس طرق للوقاية من السرطان، وهي:1. الإقلاع عن التدخين.2. تناول الطعام بشكل صحيح وممارسة الرياضة.3. تجنب اللحوم المصنعة.4. العلاقة الزوجية الآمنة.5. استخدمي واقي الشمس.عندما يتعلق الأمر بالإقلاع عن التدخين، فإن الدكتور تيجاري لا يتحدث فقط عن السجائر. “أنا أتحدث عن التدخين الإلكتروني، أتحدث عن الشيشة. أي شيء لا ينتمي إلى رئتيك، اقلع عنه".وأضاف، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": تناول الطعام بشكل صحيح ومارس الرياضة، حيث تم ربط السمنة بعدة أنواع مختلفة من السرطان.وحذر الدكتور تيجاري من أن اللحوم المصنعة مرتبطة بالسرطان. وأوضح: “لقد أجرت منظمة الصحة العالمية بالفعل دراسة أظهرت أن السلامي وكل هذه الأنواع المختلفة من لحم الخنزير المقدد واللحوم المعالجة تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون".لذا نصح بالتنوقف عن تناولها للعيش بصحة أفضل.وبين الدكتور تيجاري، أن ممارسة العلاقة الزوجية الآمنة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالتهاب الكبد وفيروس الورم الحليمي البشري.وقال: "الآن نعلم جميعًا خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، ولكن هل تعلم أن التهاب الكبد وفيروس الورم الحليمي البشري يرتبطان أيضًا بالممارسات الجنسية غير الآمنة".وأضاف: "والتهاب الكبد يزيد بشكل كبير من سرطان الكبد، ويمكن لفيروس الورم الحليمي البشري أن يزيد بشكل كبير من سرطان عنق الرحم.إذا كنت معرضًا للخطر، فقد ترغب في التفكير في الحصول على التطعيم أيضًا".ويمكن أن يؤدي استخدام واقي الشمس إلى تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد بشكل كبير.ونصح الدكتور تيجاري: “عليك أن تضعه في كل مرة تخرج فيها من المنزل سواء كانت الشمس مشرقة أم لا".وتابع: "لقد ارتفعت معدلات الإصابة بسرطان الجلد بشكل كبير وأصبح واقي الشمس هو أفضل حماية لك. أستخدمه كل يوم تقريبًا".واختتم الدكتور تيجاري قائلاً: "هذه الأشياء الخمسة الأولى يمكن أن تبقيك بعيدًا عن المخاطر الصحية لفترة طويلة".