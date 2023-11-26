5 أطعمة غير صحية على خلاف ما يعتقده الناس!

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حذرت طبيبة من خطر خمسة أطعمة كان يُعتقد في السابق أنها صحية، لكنها تؤدي إلى الارتفاع السريع في مستويات السكر في الدم. اضافة اعلان

وقالت الدكتورة ميجين براون، إن الأطعمة التي تؤدي إلى الارتفاع السريع في مستويات بالسكر الدم، تدفع البنكرياس إلى إفراز المزيد من الأنسولين، مما يعزز الرغبة الشديدة في تناول الطعام والإفراط في تناول الطعام عندما ينخفض بسرعة.

ويمكن أن تنتج مقاومة الأنسولين إذا تكررت هذه الدورة، مما يعني أن خلايا الجسم لا تستجيب بشكل جيد للأنسولين ولا يمكن للعضلات والدهون والكبد أن تأخذ الجلوكوز من الدم بسهولة.

ويمكن أن تصبح مستويات السكر في الدم مرتفعة جدًا بعد ذلك، حيث يقوم البنكرياس بإنتاج المزيد من الأنسولين لمساعدة الجلوكوز على دخول الخلايا.

وهذا يمكن أن يؤدي في النهاية إلى مرض السكري من النوع الثاني والالتهابات، والترسبات في الشرايين، بالإضافة إلى مشاكل في القلب والمفاصل

وأوضحت الدكتورة براون: "السبب في أن كل هذه الأطعمة ليست صحية هو أن لها تأثيرًا كبيرًا على نسبة السكر في الدم بعد تناولها. كلما زاد التأثير على نسبة السكر في الدم، زاد تأثير الأنسولين، وهذا ليس جيدًا، لأن هذا يؤدي إلى مقاومة الأنسولين".

وأشارت إلى أن "مقاومة الأنسولين هي السبب الجذري لجميع الأمراض المرتبطة بنمط حياتنا والتي يعاني منها معظمنا".





الأطعمة الخمسة



عصير الفواكه



الفاكهة



حليب الشوفان



دقيق الشوفان



كيكة الأرز



وفيما يلي الأطعمة الخمسة التي تحذر منها الدكتور براون:وفقًا للدكتورة براون، فإن بعض عصائر الفاكهة تحتوي على كمية من السكر تعادل علبة الصودا.وأضافت: “حتى الصنف غير المحلى يمكن أن يحتوي على ما يصل إلى 26 جرامًا من الكربوهيدرات، أي حوالي ست ملاعق صغيرة من السكر. كل هذا مع القليل جدًا من الألياف.زعمت الدكتورة براون، أن بعض الفاكهة أسوأ من غيرها، حيث تحتوي المانجو والأناناس والموز والعنب على نسبة عالية جدًا من السكر ويجب معاملتها كحلوى.وقالت: "الفاكهة اليوم، وحتى الخضار اليوم، لم تعد كما كانت منذ زمن طويل في الطبيعة. كان معظمها صغيرًا وليفيًا وليس حلوًا جدًا. لكن الفاكهة اليوم مجنونة. لقد تم تصميمها لتكون أكبر وأكثر حلاوة وأقل أليافًا، وكلها تؤثر على مستويات السكر في الدم لدينا".وأضافت: "تحتوي بعض الفواكه أيضًا على الكثير من الألياف، مما يعني أنها تستغرق وقتًا أطول للهضم، كما أن الإطلاق البطيء للسكر يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم".حذرت الدكتورة براون من أن "كوب واحد من حليب الشوفان يحتوي على 15 جرامًا من الكربوهيدرات، ونحن لا نتحدث عن تلك التي تحتوي على سكر مضاف".ناهيك عن منتجات يتم شراؤها من المتاجر مصنوعة من مواد حافظة ومكثفات ومستحلبات، ولا يعد أي منها مفيدًا لصحة الأمعاء أو صحتنا العامة، وفقًا لتحذيرها.قالت: "هناك أمر مثير للجدل آخر يوصى به بشكل روتيني لمرضى السكر كخيار صحي، وهو دقيق الشوفان".وأضافت: "أحد الأسباب التي تجعلهم يوصون به على الأرجح هو كونه مصدرًا للألياف. يحتوي كوب واحد من دقيق الشوفان على حوالي ثمانية جرامات من الألياف و62 جرامًا من الكربوهيدرات".لكنها أكدت أن "الأمر لا يستحق كل هذا العناء"، وبدلاً من ذلك أوصت بالعلامات التجارية التي لا تحتوي على سكريات ونكهات مضافة.ويحتوي دقيق الشوفان العادي غني بالعناصر الغذائية على ألياف قابلة للذوبان تسمى بيتا جلوكان، مما يساعد على تعزيز إفراغ الأمعاء بشكل منتظم.آخر ما يجب على قائمتها الحذر منه هو كيك الأرز التي يُعتقد غالبًا أنها وجبة خفيفة صحية.وتقول الدكتورة براون، إنه على الرغم من كونها منخفضة السعرات الحرارية، إلا أن اثنين منها يمكن أن يحتويا على ما يصل إلى 14 جرامًا من الكربوهيدرات وقليل جدًا من الألياف.