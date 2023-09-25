10 أطعمة تساعد على زيادة تركيز طفلك في المدرسة

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يعاني الأطفال من صعوبة في التركيز أثناء تواجدهم في المدرسة، إذا لم يحصلوا على الطعام المناسب.

ويحذر خبراء التغذية من أن وجبة الغداء غير المتوازنة يمكن أن تعطل تعلم طفلك وتطوره. اضافة اعلان

وهناك مجموعة من الأطعمة التي يمكنك تقديمها لهم لإعدادهم بشكل أفضل لليوم الدراسي، وفق ما ينصح به الخبراء في موقع (Bulk.com) ، وتشمل أنواعًا عدة من الأطعمة.

وقال متحدث: "إن الأطعمة التي تعزز الطاقة وتقلل من التعب تعتبر حيوية في وجبة الغداء ويمكن أن تبقي الطفل في حالة تأهب في الدروس. قم بتضمين الأطعمة الغنية بفيتامين ب أو التي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفضة في وجبة الغداء لطفلك لأنها مفيدة للطاقة".





الخبز أو المكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة



الحمص



فصولياء بيضاء



الموز



السبانخ



الأفوكادو



التونة



الجريب فروت



المانجو المجففة



الكفير



ينصح خبراء التغذية بإتضمين طعام الطفل في المدرسة بخبز الحبوب الكاملة أو المكرونة.تحتوي الأطعمة البنية على مؤشر نسبة السكر في الدم أقل - وهو مقياس لمدى سرعة ارتفاع مستويات السكر في الدم والأنسولين لدى الطعام - مقارنة بالخبز الأبيض، مما يمنهح الطفل شعورًا بالنشاط لفترة أطول.وقال الدكتور دوان ميلور، اختصاصي التغذية في كلية أستون الطبية في برمنجهام ببريطانيا: "يتعلم الأطفال ويعملون بشكل أفضل إذا كان لديهم نمط منتظم، بما في ذلك وجبات الطعام".وأضاف، وفقًا لصحيفة "ذا صن": "هذا هو الأفضل إذا كانت الوجبات متنوعة وصحية بما في ذلك الخضروات والفواكه بالإضافة إلى مصادر الطاقة مثل الخبز الكامل أو الخبز أو المكرونة".يعد الحمص مصدرًا صحيًا للبروتين الذي يمكن أن يجعل طفلك يشعر بالشبع ويعزز نموه وتطوره. ويساعد على منحهم الأحماض الأمينية التي يحتاجونها.وقال الدكتور ميلور: "إذا كان الأطفال يحبونها، فإن البقوليات مثل الفول في السلطة أو الحمص كوجبة خفيفة يمكن أن تساعد".تحتوي الفاصوليا البيضاء أيضًا على الحديد، الذي يعزز الطاقة، ويمكن أن يساعد طفلك على التركيز من خلال منحه الشعور بالشبع.أحد "الأطعمة الفائقة" الغنية بالطاقة، هو الموز. وهذه الفاكهة مليئة بالعناصر الغذائية التي تساعد على الحفاظ على التركيز لفترات طويلة.يحتوي الموز على ألياف تساعد الجسم على امتصاص السكريات الطبيعية الموجودة في الموز ببطء، مما يمنع انهيار الطاقة، الأمر الذي يرفع درجة تركيز الأطفال في المدرسة، عندما يتم تناولها كوجبة خفيفة قبل الغداء.تعتبر السبانخ الخضراء مصدرًا رائعًا للفيتامينات إيه وسي وك1، بالإضافة إلى حمض الفوليك والحديد، مما يساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين حول الجسم.يحتويل الأفوكادو على فيتامينات سي وإي وك، وب 3، وب 5، وب6.التونة غنية بالأوميدا 3، وهو عنصر غذائي حيوي يساهم في نمو الدماغ.وقد ربطته الدراسات بأداء أفضل في المدرسة، حيث يقول الخبراء إنه يساعد على تحسين الوظيفة الإدراكية والنوم .الفواكه الحمضية مثل الجريب فروت مليئة بفيتامين سي وإيه، مما يساعد على تعزيز جهاز المناعة.ويمكن أن يساعد ذلك طفلك على البقاء بصحة جيدة خلال موسم الأنفلونزا.المانجو مليئة بالعناصر الغذائية الصحية التي تعزز القدرات العقلية لطفلك، ويمكن أن تكون ألذ عند تجفيفها.تحتوي المانجو المجففة على نسبة عالية من فيتامين سي والألياف الغذائية، وهي مفيدة للمناعة ويمكن أن تعزز الشعور الشبع.الكفير هو حليب مخمر مليء بالكالسيوم، مما يساعد على دعم عظام طفلك.ويحتوي هذا المشروب المنعش أيضًا على بروبيوتيك أكثر بثلاث مرات من الزبادي، مما يجعله بديلاً رائعًا لتعزيز الأمعاء في وجبة الغداء.