يمكنك تجنبها بهذه الطرق.. 5 أخطاء "قاتلة" أثناء طهي الطعام

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يقع العديد من الأشخاص في أخطاء أثناء طهي الطعام، لذا وجب التنبيه بهذه الأخطاء والصواب الذي يمكن فعله بدلا من الوقوع فيها.





5 أخطاء شائعة: اضافة اعلان



أطعمة تؤثر على الوظائف المعرفية للإنسان:



خضروات وفواكه طازجة



أطعمة البحر الأبيض المتوسط



الأطعمة الحيوانية تؤذي الدماغ



الإقلاع عن الخمر والتدخين



pic.twitter.com/zw5CMlVbgQ أبرزها تسوية الطعام أكثر من اللازم أو الاستعجال في تقديمه.. 5 أخطاء شهيرة في طهي الطعام #اليوم December 20, 2023

وفيما يلي أبرز 5 أخطاء مرتكبة والصواب، بحسب "اليوم".1- الخطأ : وضع كمية كبيرة من البطاطس أو قطع الدجاج في المقلاةالصواب: وضع كمية مناسبة بحيث لا تلتصق القطع مع بعضها أثناء التحمير أو القلي.2 - الخطأ : تقطيع النقانق لقطع صغيرة لتسويتهاالصواب: شق النقانق من الجانب فقط ووضعها كاملة في قدر التسوية.3- الخطأ: وضع المعكرونة قبل غليان الماء أو وضع اللحم في المقلاة قبل تسخين الزيت.الصواب: تأكدي من الوصول لدرجة الحرارة المناسبة قبل البدء في التسوية.4- الخطأ: الانخراط في إعداد الوصفة دون التأكد من وجود كل المكونات.5- الخطأ: تسوية الطعام أكثر من اللازم أو الاستعجال في تقديمه.قراءة الوصفات جيدا ومعرفة الوقت اللازم لتسوية كل صنف.في وقت سابق، كشفت أخصائية التغذية داريا روساكوفا، عن الأطعمة التي تؤثر على الوظائف المعرفية للإنسان.وقالت في مقابلة مع وكالة "ريغنومط" الروسية: "إذا شعر الإنسان بقلق إزاء حالة دماغه، فعليه التركيز على الأسماك ومنتجات الألبان، وكذلك المكسرات والبذور المختلفة".وحذرت من 5 أطعمة تؤثر سلباً على وظائف الدماغ، هي:1- النقانق.2- لحوم الخنزير.3- اللحم المقدد.4- الأطعمة الغنية بالكوليسترول.5- الملح بكثرة.في سياق متصل، ينصح الأطباء وخبراء الصحة بتناول الأطعمة الصحي التي تقي من الزهايمر وهي التي تحتوي على الفيتامينات والألياف المهمة للجسم.و أوضح المركز الألماني لأمراض التنكس العصبي إن مطبخ البحر الأبيض المتوسط يحمي من ألزهايمر، حيث إنه يحمي من رواسب البروتين في الدماغ وضمور الدماغ.وتابع المركز أن النظام الغذائي لدول البحر الأبيض المتوسط يقوم على الخضروات والفواكه والأعشاب الطازجة، والبقوليات، والمكسرات، ومنتجات الحبوب الكاملة، والزيوت النباتية مثل زيت الزيتون والأسماك الدهنية الغنية بأوميغا 3 المهمة لصحة الدماغ مثل السلمون والرنجة والماكريل.وأضاف المركز أن مطبخ البحر الأبيض المتوسط يزود الجسم بالبروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية، بالإضافة إلى المغذيات الدقيقة المهمة مثل الفيتامينات والمعادن والمواد النباتية الثانوية، مشيراً إلى أن الإمداد الكافي والمنتظم بالعناصر الغذائية يعد أمراً مهماً للغاية للدماغ.وأردف المركز أنه في النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط يتم استهلاك الأطعمة ذات الأصل الحيواني مثل منتجات الألبان واللحوم الحمراء والدهون المشبعة بدرجة محدودة، مشيراً إلى أن المنتجات الحيوانية يمكن أن تُلحق الضرر بالدماغ، حيث إنها تعزز السِمنة وترفع خطر الإصابة بداء السكري.كما أنها غنية بالكوليسترول، مما يعزز أيضاً من ترسبات الأوعية الدموية، وينطبق ذلك أيضا على تناول كميات كبيرة من السكر واستهلاك الأطعمة عالية المعالجة.وإلى جانب اتباع النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، ينبغي أيضاً الإقلاع عن الخمر والتدخين، نظراً لأن الخمر له تأثير ضار على خلايا الدماغ، ويعزز أيضاً من التفاعلات الالتهابية في الدماغ، في حين أن التدخين يُضعف وصول الأكسجين والمواد المغذية إلى الدماغ.وبالإضافة إلى ذلك، تسهم الرياضة في الحد من خطر الإصابة بألزهايمر، حيث إنها تحارب السِمنة وتنظم مستويات الدهون والسكر في الدم وتخفض مستويات الكوليسترول وتدعم إمداد الجسم بالأكسجين، فضلاً عن أنها تحد من العمليات الالتهابية.