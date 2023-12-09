الصحة تكشف عن المراكز الصحية المناوبة في مدينة حائل

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كشفت وزارة الصحة عن المراكز الصحية المناوبة طوال أيام الأسبوع بمدينة حائل، وذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس".



وقال حساب الصحة "937" :" المراكز الصحية المناوبة خلال أيام الإسبوع في مدينة حائل : مركز صحي تربة - مركز صحي السفلى - مركز صحي جبة - مركز صحي الأجفر- مركز صحي الروضة - مركز صحي صلاح الدين".



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على جانب آخر، أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة خالد بن نايف العبيوي تخصيص خانة للأشخاص ذوي الإعاقة خاصة بالمواعيد وجدولتها ويمكنهم استخدامها.

وبحسب "الرياض"، فقد أوضح أيضا أن الوزارة تعمل على مواجهة كافة التحديات والعمل على حلها.



عمل الأشخاص ذوي الإعاقة:

جاء هذا في جلسة حوارية نظمتها هيئة حقوق الإنسان تناولت جهود المملكة في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمية تكامل الجهود بين الجهات ذات العلاقة من أجل تمكينهم وحماية حقوقهم.



فيما أضاف مدير برنامج إدارة المشاريع بمكتب نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متعب بن مناحي المسطح أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة العمل لتكون مناسبة للموظفين الصم وضعاف السمع وحصر التحديات التي تواجههم.



بينما أشار مشرف التمكين في صندوق الموارد البشرية أحمد بن خليفة الفهيد أن النظام المرن في العمل يتيح انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة من مهنة إلى أخرى والعمل بمهنتين معا.



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