يقتل الملايين سنويًا.. مفاجأة عن ضحايا "القاتل الشبح" يكشفها العلماء

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توصل باحثون إلى مفاجأة بشأن العديد من مرضى عدوى السل القاتلة (TB) التي تقتل ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم سنويًا.

وحتى الآن، يعتقد الخبراء أن الأشخاص الذين يعانون من النسخة المعدية من المرض - والتي تسمى السل النشط - تظهر عليهم أعراض مثل السعال المميز.

لكن الدراسات الاستقصائية الأخيرة كشفت أن العديد من الأشخاص المصابين بالسل النشط يشعرون بصحة جيدة.





أعراض السل النشط



المراحل المبكرة للسل النشط



ما هو مرض السل؟



أعراض السل النشط



وتظهر أعراض السل النشط على المصابين به، ويمكن أن ينشر المرض إلى أشخاص آخرين من خلال السعال أو العطس.في المقابل، يحدث مرض السل الكامن عندما تكون البكتيريا موجودة بالجسم، دون ظهور أعراض، ولا يمكن أن ينتقل.ويدعو علماء من لندن وأستراليا وجنوب أفريقيا إلى إعادة صياغة شاملة للطريقة التي يتم بها تصنيف المرض لمنعه من الانتشار "بصمت" عن طريق الضحايا الذين لا تظهر عليهم أعراض، وفي نهاية المطاف "القضاء على المرض"، وفقًا لصحيفة "ذا صن".يأتي ذلك في الوقت الذي شكك فيه العلماء مؤخرًا في افتراض أن مرض السل ينتشر فقط من خلال الرذاذ الناتج عن السعال والعطس، مما يشير إلى أن عملية التنفس البسيطة يمكن أن تكون كافية لنشر العدوى.ويتضمن نظام تصنيف السل المقترح، الذي نشرته دورية "ذا لانسيت ريسبيراتوري ميديسن"، فئة للمرض في مراحله المبكرة عندما يكون معديًا وبدون أعراض.وقال المؤلف المشارك في الدراسة، البروفيسور رين هوبين، من كلية "لندن للصحة والطب الاستوائي": "لمنع انتقال مرض السل، نحتاج إلى الابتعاد عن التركيز على المرضى الأشد مرضًا فقط والنظر في الحالات المرضية السابقة، وتحديد الأشخاص الذين قد يكونون معديين لعدة أشهر أو سنوات قبل أن تظهر عليهم أعراض السل".وأضاف: "يستبدل إطارنا المتفق عليه المفهوم الثنائي القديم المتمثل في السل "النشط" مقابل السل "الكامن" بنظام تصنيف أكثر تفصيلاً، والذي إذا تم اعتماده على نطاق واسع، يمكن أن يساعد في تحسين علاج المصابين بالسل في مرحلة مبكرة ودفع الجهود الرامية إلى القضاء على المرض إلى الأمام".وعلى الصعيد العالمي، تم تشخيص إصابة 7.5 مليون شخص بالسل في عام 2022 - وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق.وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق إن هذا يرجع إلى عدم تمكن العديد من الأشخاص من الحصول على تشخيص أو تلقي العلاج أثناء عمليات إغلاق كوفيد.ووجد تقرير منفصل أن حالات السل المقاوم للأدوية زادت بنسبة ثلاثة في المائة بين عامي 2020 و2021.يعد السل أحد أكثر الأمراض فتكًا في العالم وثاني أكبر الأمراض المعدية القاتلة بعد كوفيد-19 .وتنتشر العدوى البكتيرية في الهواء عندما يسعل الأشخاص الذين يحملون الحشرة أو يعطسون أو يبصقون.وتشمل الأعراض السعال لأكثر من ثلاثة أسابيع، والشعور بالإرهاق، وارتفاع درجة الحرارة، وفقدان الوزن، وفقدان الشهية.ويمكن أن يكون مهددًا للحياة، لكن يمكن علاج معظم الحالات بنجاح بالمضادات الحيوية.ويمكن أن تنتشر العدوى إلى الدماغ والقلب والبطن والغدد والعظام والجهاز العصبي.ويكون الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالمرض إذا كانوا على اتصال وثيق بشخص معروف أنه مصاب بالمرض، أو سافروا إلى بلدان ترتفع فيها معدلات الإصابة بالسل، أو كانوا بلا مأوى، أو مدمنين على المخدرات، أو لديهم ضعف في جهاز المناعة، أو كانوا في السجن.وهناك لقاح يحمي من هذا المرض، ولكن تم إلغاء برامج التطعيم في العديد من البلدان على مدى العشرين عامًا الماضية.يعد السل خطرًا، لكن يمكن علاجه إذا تم علاجه بالمضادات الحيوية المناسبة. ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، تشمل أعراض السل النشط ما يلي:السعال المستمر الذي يستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع وعادةً ما يصاحبه بلغم قد يكون دمويًاالشعور بالتعب أو الإرهاقارتفاع درجة الحرارة والتعرق الليليفقدان الشهيةفقدان الوزنالشعور بالإعياء بشكل عام