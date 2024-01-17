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يصيب 20 مرة أكثر من كورونا.. العلماء يعكفون على تطوير لقاح للمرض X

لقاح
العلماء يستعدون للوباء التالي
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يجتمع خبراء الصحة من جميع أنحاء العالم حاليًا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، لمناقشة مرض يخشون أن يؤدي إلى "الوباء التالي".اضافة اعلان

المرض X

والمرض X هو في الواقع مرض افتراضي، تستخدمه منظمة الصحة العالمية لمرض غير معروف لديه القدرة على إصابة عدد أكبر من الأشخاص بـ 20 مرة مقارنة بجائحة كوفيد-19.
وقال آخرون إنه قد يكون معديًا مثل الحصبة، أو قد يؤدي إلى معدل وفاة مرتفع مثل الإيبولا.
ووفقًا لصحيفة "إيفنينج ستاندرد"، فإن العلماء يشعرون بالقلق إزاء المرض الغامض ويقومون بالفعل بتطوير لقاحات له.
ويقال إنه يتم تنفيذه في مجمع مختبرات بورتون داون الحكومي في ويلتشير، التابع لوكالة الصحة والأمن ببريطانيا.

فيروس كورونا

وقالت كيت بينجهام، الرئيسة السابقة لفريق عمل اللقاحات ببريطانيا: "إلى حد ما، كنا محظوظين بفيروس كورونا، على الرغم من أنه تسبب في 20 مليون حالة وفاة أو أكثر في جميع أنحاء العالم. النقطة المهمة هي أن الغالبية العظمى من الأشخاص أصيبوا بالعدوى. مع الفيروس تمكنت من التعافي".
وأضافت لموقع "ديلي ميل": "تخيل أن المرض X معدي مثل الحصبة، حيث يبلغ معدل الوفيات بسبب الإيبولا 67 بالمئة".
وأشارت إلى أنه "في مكان ما من العالم، يتكرر هذا المرض، وعاجلاً أم آجلاً، سيبدأ شخص ما في الشعور بالمرض. نحن بحاجة إلى اتخاذ الخطوات الأولى في التعامل مع الوباء القادم في الوقت الحالي - وهذا ينطوي على وضع الأموال على الطاولة".

ما هو المرض العاشر؟

يعد المرض X اسمًا نائبًا لفيروس خطير جدًا لم يأتِ بعد، وهو تهديد ميكروبي غير معروف حاليًا ولكنه خطير قد يؤدي إلى جائحة عالمية.
وتمت صياغة الاسم لأول مرة من قبل منظمة الصحة العالمية في عام 2018، ومنذ ذلك الحين تم إدراجه في القائمة المختصرة كمرض مثير للقلق إلى جانب فيروسات مثل السارس والإيبولا وزيكا.
لكن منظمة الصحة العالمية تقول إن المرض X فقط "يمثل المعرفة بأن وباءً دوليًا خطيرًا يمكن أن يكون سببه عامل ممرض غير معروف حاليًا أنه يسبب مرضًا بشريًا".
وفي العام الماضي، بدأ أكثر من 200 عالم العمل على إنتاج لقاح في مركز بورتون داون.
بالإضافة إلى بدء العمل على لقاح، قام العلماء بتجميع قائمة بالفيروسات الموجودة في الحيوانات والتي يمكن أن تنتقل إلى البشر وتنتشر.

الاستعداد للمرض x

وفي عام 2023، قالت البروفيسور ديم جيني هاريز - رئيسة وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، لشبكة "سكاي نيوز": "ما نحاول القيام به هنا هو التأكد من أننا نستعد حتى إذا كان لدينا مرض X جديد، وهو عامل ممرض جديد، بأننا قد فعلنا كما يجب. الكثير من هذا العمل مقدمًا قدر الإمكان".
وأضاف: "نأمل أن نتمكن من منعه (الوباء). ولكن إذا لم نتمكن من ذلك وكان علينا الاستجابة، فقد بدأنا بالفعل في تطوير اللقاحات والعلاجات للقضاء عليه".
وتعتقد منظمة الصحة العالمية أنه من المرجح أن يتم اكتشاف المرض X لأول مرة في البلدان الاستوائية أو المنخفضة أو المتوسطة الدخل - وخاصة تلك المتأثرة بالفعل بتغير المناخ.
وتعهدت الأسرة الدولية بمبلغ 1.15 مليار جنيه إسترليني للمساعدة في مكافحة المرض X.

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