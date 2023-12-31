تحذير طبي: فيروس كورونا قد يتسبب في "جائحة قصور القلب" عالميًا

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في الوقت الذي حذر فيه العلماء من مخاطر انتشار متحور JN.1 الفرعي لمرض كوفيد – 19 في جميع أنحاء العالم، أعرب علماء يابانيون عن خشيتهم من حدوث تطور في أمراض القلب نتيجة لفيروس كورونا. اضافة اعلان





متحور JN.1



العلاقة بين كورونا وأمراض القلب



واكتشف المتحور الذي ينتمي إلى سلالة أوميكرون لأول مرة في الدنمارك في يوليو من هذا العام، وقد أصبح المتحور الأكثر انتشارًا في الولايات المتحدة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.وكشف الدكتور برونو سيلفستر لوبيز، محاضر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة تيسايد عن العلامات المبكرة لعدوى كوفيد التي يجب الانتباه إليها.وقال: "يمكن أن تكون أعراض كوفيد خفية ويصعب التعرف عليها، ولكن يجب عليك الانتباه إلى الحمى والتهاب الحلق والصداع وفقدان حاسة التذوق أو الشم، وهي بعض العلامات المبكرة للعدوى"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".إلى ذلك، حذر تقرير جديد صادر عن علماء في أكبر معهد أبحاث في اليابان، من أن مستقبلات (ACE2) التي يتشبث بها فيروس كورونا داخل الخلايا البشرية "شائعة جدًا" في القلب، وأن العديد من أولئك الذين أصيبوا بالفيروس يعانون من "انخفاض وظيفة القلب".ولا زال السبب وراء ذلك غير واضح، لكن التقرير قال إن جائحة كوفيد ربما غيّرت الوضع بشكل كبير، حيث من المتوقع أن يزداد عدد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بقصور القلب في المستقبل بسبب "العدوى المستمرة بفيروس سارس – كوفيد -2 بشكل كبير".وعلى الرغم من أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن دليل سريري قاطع على أن العدوى المستمرة لـ سارس – كوفيد-2 مرتبطة بانخفاض وظيفة القلب، لكن التقرير قال إن العلاقة المحتملة بـ سارس – كوفيد-2 ستكون بمثابة جرس إنذار لمخاطر الرعاية الصحية العالمية.