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هذا الشتاء مختلف.. لماذا تكون أمراض الجهاز التنفسي "أكثر حدة"؟

نزلات البرد
نزلات البرد
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تشير الكثير من الأرقام والإحصاءات التي نشرتها جهات طبية متخصصة، أن شتاء هذا العام مختلف؛ إذ يبدو فيه أن أمراض الجهاز التنفس تكون أكثر حدة.اضافة اعلان

أمراض الجهاز التنفسي

ووفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، تتزايد أمراض الجهاز التنفسي في الولايات المتحدة.
وأشارت الأرقام التي نشرتها "سي دي سي" على موقعها الإلكتروني إلى أن 35 ألف مريض بكوفيد-19 تم حجزهم في المستشفيات خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، وأكثر من 20 ألفا بسبب الأنفلونزا، وأن عدد الزيارات لمقدمي الرعاية الصحية زادت بنسبة 6.9% عن المتوسط.
ويبدو أن أعراضًا مثل الزكام وسيلان الأنف والسعال باتت أكثر حدة كما تستمر لفترة أطول مما كانت عليه في نزلات البرد سابقًا. وفي بعض الحالات، تعود هذه الأعراض السيئة إلى الظهور خلال أسابيع.


هل فيروسات البرد مختلفة هذا العام؟

ينقل موقع "ياهو نيوز" عن خبراء بأنه من الطبيعي أن ترتفع معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي بعد موسم العطلات، إذ يتجمع الناس في أماكن داخلية أقل تهوية من دون كمامات في الغالب، مثل المنازل أو السيارات أو الطائرات أو القطارات أو الحافلات.
ويشير المتخصصون إلى أن ما تغير هو الاحتياطات التي يتخذها الناس، أو بشكل أكثر دقة، باتوا لا يتخذونها، رغم أن وباء كورونا لا يزال مستمرًا.
وترى اختصاصية الأمراض المعدية لدى الأطفال في مستشفى جامعة نيويورك، تيريزا فيوريتو، أن زيادة أعداد المرضى لا يعني الأمر أن الفيروسات مختلفة أو أكثر خطورة، لكن أجسامنا لم تعرف الكثير من الفيروسات مجتمعة مثل كوفيد-19، والأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي، منذ فترة طويلة.
وتشير إلى أن جهاز المناعة لدى البعض لم يكن قد اختبر خلال السنوات الثلاث الماضية إذ كان يتم اتخاذ احتياطات مثل ارتداء كمامة أو التباعد الاجتماعي، أو عدم الخروج من المنزل في العطلات.


مرضى الربو أكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي

وتشير إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات رئوية مثل الربو، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.
وتوضح فيوريتو أن نوع فيروس الجهاز التنفسي مهم أيضًا، إذ أن "بعض الأمراض الفيروسية التي نراها لدى الأطفال معروفة أكثر من غيرها بسبب تسببها في حمى وأعراض طويلة الأمد".
أحد الأمثلة على ذلك، بحسب الطبيبة هو الفيروس الغدي، وهو فيروس شائع يسبب عادة مرضًا خفيفًا يشبه نزلات البرد أو الأنفلونزا لدى الأشخاص من جميع الأعمار، مشيرة إلى أن الإصابة بهذا الفيروس منتشرة حاليًا.

كيف تواجه أمراض الجهاز التنفسي؟

ولمواجهة أمراض الجهاز التنفسي، ينصح طبيب الأسرة جين كودل، المصابين بأي منها بالآتي:
- الراحة.
- شرب الماء.
- تناول غذاء صحيًا.
- تناول الأدوية التي تساعد على تخفيف الأعراض.
- البقاء بعيدًا عن الآخرين.
- عدم إرسال الأطفال إلى المدارس حتى لا يصيبوا زملاءهم.

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