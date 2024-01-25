منها تقوية المناعة.. لماذا ننصحك بالركض في الشتاء؟

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قال عالم الرياضة الألماني البروفيسور
إنجو فروبوزه إن ممارسة الركض في الهواء الطلق خلال فصل الشتاء
تعمل على تقوية القلب والأوعية الدموية،
فضلاً عن زيادة القدرة على التحمل.
الركض في الشتاء يقوي جهاز المناعةوأضاف الأستاذ بالجامعة الرياضة الألمانية في كولونيا
أن الركض في الشتاء يساعد على تقوية جهاز المناعة على مستويين: الأول كمّي يتمثل
في زيادة عدد الخلايا المناعية،
والثاني نوعي يتمثل في زيادة قدرة الخلايا المناعية
على التصدي لمسببات الأمراض.
تدفئة الجسموشدد البروفيسور الألماني
على أهمية تدفئة الجسم جيدًا عند ممارسة الركض في
الهواء الطلق خلال فصل الشتاء من خلال ارتداء الملابس المناسبة التي تبعث
على الشعور بالدفء، وذلك تجنبًا لانخفاض درجة حرارة الجسم.
ومن المهم أيضًا أن تكون الملابس جيدة التهوية لتساعد على تصريف العرق.
ونظرا لأن العديد من عمليات تنظيم الحرارة تتم عبر الجبهة، فإن الجسم يفقد الكثير من الحرارة من خلالها. لذا ينبغي ارتداء غطاء للرأس يغطي الجبهة.
وتعتبر القبعة الوظيفية، التي تحافظ على جفاف الجبهة وتحميها من الرياح، مناسبة لهذا الغرض.
تجفيف الجسموبعد ممارسة الرياضة ينبغي تجفيف الجسم جيدًا، حيث
ينبغي خلع الملابس المبتلة
بفعل العرق على الفور، وذلك لتجنب انخفاض درجة حرارة الجسم.
ومن ناحية أخرى، حذر عالم الرياضة فروبوزه من ممارسة الرياضة عند الإصابة بنزلة برد أو إنفلونزا، وذلك لتجنب الإصابة بالتهاب عضلة القلب.