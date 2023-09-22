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منها المشاكل الجلدية.. تعرف على الكي بالتبريد والأمراض التي يعالجها

العلاج بالتبريد
العلاج بالتبريد
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يستخدم العلاج بالتبريد الموضعي أو الكي بالتبريد بهدف حل الكثير من مشاكل الجلد، وعلاج عدد كبير من الأمراض الخطيرة الأخرى وليس المشاكل الجلدية فقط.اضافة اعلان
يعتبر Cryotherapy من أحدث التقنيات العلاجية التي يتم اتباعها على نطاق واسع مؤخرًا نظرًا لإثبات أمانها نسبيًا مقارنة بتقنيات علاجية أخرى.


استخدام النيتروجين المبخر

ويتم فيها استخدام درجات حرارة منخفضة جدا (90 – 140 درجة مئوية تحت الصفر) إما باستخدام النيتروجين السائل أو النيتروجين المبخر أو أكياس الثلج، ويمكن استخدامها للجسم كله أو يمكن استخدامها موضعيًا أو على أعضاء الجسم الداخلية.


1. علاج ومقاومة مرض السرطان

من الممكن استخدام العلاج بالتبريد للقضاء على بعض الأنسجة السرطانية دون جراحة، وهذه بعض أنواع السرطانات التي يعد هذا النوع من العلاجات مفيدًا في علاجها وتخفيف حدة الأعراض المرافقة لها:﻿
1ـ سرطان العظام.
2ـ سرطان عنق الرحم.
3ـ سرطان الكبد.
4ـ سرطان البروستاتا.
5ـ الورم الأرومي الشبكي.
6ـ سرطان الجلد.


2. علاج بعض المشكلات العصبية

قد يتم اللجوء للعلاج بالتبريد أحيانًا لتخفيف حدة بعض المشكلات العصبية والنفسية، إذ قد يساعد هذا النوع من العلاجات على:
علاج بعض الحالات المرضية التي تتضمن حدوث تهيج في عصب معين في الجسم، مثل الحالات الآتية: حالات 1ـ الأورام العصبية، وحالات انضغاط الأعصاب.﻿﻿
2ـ تسكين الآلام التي قد تصيب العضلات أو المفاصل في مناطق متفرقة من الجسم نتيجة الإصابة بأمراض متنوعة، مثل مرض التهاب المفاصل.﻿
3ــ تخفيف حدة القلق والاكتئاب، وخفض فرص الإصابة بالخرف.
4ـ تخفيف حدة الآلام المرافقة لصداع الشقيقة.


العلاج بالتبريد آمن نسبياً

وعلى الرغم من عدم وجود الكثير من الدراسات التي تثبت فوائد العلاج بالتبريد التي ذكرناها، إلا أنه يعتبر آمن نسبيا حتى الآن.
ولكن يجب أن تقوم باستشارة الطبيب أولا قبل تجربة العلاج بالتبريد على الجسم بالكامل WBC لأنه لم يأخذ موافقة منظمة الغذاء والدواء الأمريكية بعد.
ويعد آمنا تماما عند استخدام الطبيب بنفسه العلاج الموضعي لعلاج بعض المشاكل الجلدية التي ذكرناها أو بعض الإصابات.


محاذير حول العلاج بالتبريد

1ـ يجب الحذر وعدم النوم عند استخدامه.
2ـ عدم التواجد في درجات الحرارة المتجمدة لأكثر من بضع دقائق لا تتعدى 4 دقائق.
3ـ التعرض للبرد لمدة أطول من ذلك يمكن أن يكون له مضاعفات خطيرة.
4ـ إذا كنت تعاني من بعض الأمراض مثل أمراض القلب أو أمراض ضغط الدم فلا يجب عليك تجربته.
5ـ لا يجب استخدامه مع الحوامل والأطفال أقل من 18 سنة.

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