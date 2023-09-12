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تعرف على أسباب وأعراض وعلاج جلطة الساق

جلطة الساق
جلطة الساق
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من الطبيعي أن يحدث تجلط للدم مع الإصابة بالجروح حتى لا يحدث نزيف شديد وهو في الواقع علامة على صحة الجسم، ولكن حين يتجلط الدم بدون إصابة داحل الأوردة هنا تصبح مشكلة جدية يجب الحذر منها.اضافة اعلان
 ومن أكثر مشاكل التجلط شيوعا هي مشكلة الجلطات في الساقين، والاسم العلمي لجلطة الساق هو تجلط الأوردة العميقة Deep Vein Thrombosis وهي حالة جدية تحدث بسبب تكون كتلة من الدم داخل الأوردة العميقة في الساقين.
وقد تصيب أيضا أماكن أخرى من الجسم ولكنها أكثر شيوعا في الفخذين والساقين والقدمين.


اعراض جلطة الساق:

تظهر أعراض الجلطة في القدم أو الساق نتيجة عدم قدرة الدم على الوصول للقلب وإعاقته نتيجة الجلطة التي تسد الوريد، فتظهر عدة علامات مبكرة لجلطة الساق وتشمل:
الشعور بالألم والذي يزداد مع ثني القدم.


ظهور تورم في الساق.
الإحساس بدفء أو سخونة في الساق.

ظهور إحمرار على الجلد.
تشنجات في الساق.
ظهور لون أزرق أو أبيض في جلد الساق.
بروز الأوردة في الساق وانتفاخها لدرجة يمكنك رؤيتها مع الشعور بصلابتها أو رقتها.


متى تصبح اعراض جلطة الساق خطيرة؟

هناك أعراض إذا ظهرت مع الأعراض السابقة لمريض الجلطة، يجب عليه سرعة التوجه للطوارئ لأن الجلطة يمكنها أن تتحرك في الوريد حتى تصل للرئتين فتسبب حالة تسمى الانسداد الرئوي وهي حالة خطيرة تهدد الحياة.


الأعراض الخطيرة هي:

السعال المفاجئ وقد يكون مصحوبا بالدم. ضيق وألم حاد في الصدر.
الشعور بألم في الرقبة او الكتف أو الفك.
سرعة التنفس أو ضيق التنفس.
الشعور بألم عند التنفس.
الدوار الشديد.
تسارع ضربات القلب.


اعراض جلطة الساق السطحية:

 في بعض الأحيان قد تحدث جلطة الساق في الأوردة السطحية للساق وليس في الأوردة العميقة بسبب الإصابة في الساق أو بسبب دوالي الساقين، فتسبب هذه الجلطات الصغيرة أعراض تشبه أعراض الالتهاب مثل:
التورم.
الإحساس بدفء أو سخونة في الساق أو القدم.
إحمرار الجلد.
رقة الأوردة وليونتها.


أسباب جلطة الساق:

تتكون الجلطات في الرجل أو الساق نتيجة إعاقة الدم من التدفق بسلاسة في الاتجاهين ويمكن أن يحدث ذلك بسبب إصابة ما، أو بعد إجراء عملية جراحية، أو بسبب أدوية معينة أو حتى لقلة الحركة.
وهناك عدة عوامل قد تزيد من خطر الإصابة بجلطات الساق منها:
البقاء لمدة طويلة في الفراش بسبب مرض معين أو بسبب الشلل.
التعرض لإصابة أو إجراء عملية جراحية.
قد يكون الحمل عامل من العوامل المسببة للجلطة نتيجة الضغط على الأوردة في الحوض والساقين.
أدوية منع الحمل أو أدوية الهرمونات البديلة بشكل عام.
زيادة الوزن والسمنة المفرطة.
التدخين. بعض أنواع السرطان.
فشل القلب.
أمراض التهاب الأمعاء مثل مرض الكرون.
وجود تاريخ عائلي للإصابة بتجلطات الدم.


علاج جلطة الساق:

يعتمد العلاج على تناول الأدوية المضادة للتخثر مثل الهيبارين والوارفارين والتي تعمل على منع الدم من التجلط أو منع زيادة حجم الجلطات الموجودة.
ولكن يجب أن تلتزم بالأدوية وجرعاتها كما وصفها لك الطبيب تماما، لأن هذه الأدوية تعمل على زيادة سيولة الدم ومع أي إصابة قد يحدث نزيف بسهولة لذلك يجب أن تخبر طبيبك في حالة ظهور أي كدمات أو حدوث نزيف.

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