5 أطعمة تحميك من أمراض القلب

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يلعب النظام الغذائي الصحي، دورًا فعالاً في حماية الجسم من المشاكل الصحية المزمنة، بما فيها أمراض القلب.

وحددت كلوديا لو فيوفر، اختصاصية التغذية، "أفضل" خمسة أطعمة للحفاظ على صحة القلب مع التقدم في السن. اضافة اعلان

قالت: "النظام الغذائي هو المفتاح للوقاية من أمراض القلب والأزمات القلبية. إذا كنت على علم بنظامك الغذائي وكيف يمكنك مساعدة قلبك، فإن الشيخوخة الصحية تصبح أسهل بكثير".

وأضافت، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": ""يجب أن يكون الأكل الصحي وخفض نسبة الكوليسترول واضحًا وغير مكلف نسبيًا من خلال هذه النصائح التي يسهل الوصول إليها".





1. الشوكولاتة الداكنة



2. الشوفان



3. الفاصوليا



4. الخضراوات



5. المكسرات



تتميز الشوكولاتة الداكنة بطعمها الغني واللذيذ، فهي غنية بالفلافونويدات التي قد تساعد في تقليل ضغط الدم والالتهابات .وأوضحت خبيرة التغذية، أن هاتين المشكلتين الصحيتين يمكن أن تضع الأساس الضار لأمراض القلب.وأضافت: "ابحث عن مستويات تزيد عن 85% من الكاكاو في الشوكولاتة الداكنة، مما يعني انخفاض السكر وانخفاض محتوى الألبان".الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان المعروفة باسم "بيتا جلوكان"، وقد ثبت أنه يخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة، وهو مؤشر رئيسي لمشاكل القلب والأوعية الدموية.قالت لو فيوفر: "الطريقة الجيدة لإدراج الشوفان في نظامك الغذائي هي تناول العصيدة على الإفطار".وأضافت: "يمكنك استخدام منتجات الألبان أو الحليب النباتي وإضافة جميع أنواع الإضافات الرائعة مثل الفواكه الطازجة وبذور الكتان والتوابل والمكسرات والبذور الأخرى لجعلها لذيذة أكثر".على غرار الشوفان، تعد الفاصوليا مصدرًا رائعًا للألياف التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول.وأوضحت خبيرة التغذية، أنه حتى علبة الفاصوليا المطبوخة المتواضعة تعتبر مهمة طالما اخترت تلك التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر والملح.تتميز الخضراوات أمثال الكرنب والبروكلي والسبانخ بمحتوى قوي من مضادات الأكسدة، وهي إضافة رائعة أخرى لصحة القلب إلى النظام الغذائي، وفقًا لخبيرة التغذية.تقدم المكسرات أكثر من مجرد وجبة لذيذة، لأنها غنية بالدهون الصحية والفيتامينات.وأوضحت لو فيوفر، أن هذا المحتوى الغذائي يمكن أن يزيد من نسبة الكولسترول الجيد بينما يخفض الكولسترول السيئ.وأشارت إلى أنه إذا لم تكن من محبي المكسرات، فإن الأفوكادو والأسماك الزيتية توفر أيضًا هذه الدهون الصحية للقلب.