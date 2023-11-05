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"الغذاء والدواء": تغريم منشأة أكثر من مليون ريال لتلاعبها بتاريخ صلاحية منتج غذائي

الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء
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فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء غرامة مالية بأكثر من مليون ريال على منشأة غذائية في مدينة الرياض، لتعديلها تاريخ انتهاء صلاحية منتج غذائي (شبيه جبنة الفيتا) مما يعد مخالفًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.اضافة اعلان
وأوضحت الهيئة أنها ضبطت وحجزت ما يقارب (1.4) طن من المنتجات المخالفة، وأتلفت الغذاء المخالف على نفقة المنشأة.

أعفان وشوائب

كما رصدت مخالفات عدة ارتكبتها المنشأة تمثلت في تداول غذاء يظهر عليه أعفان وشوائب، وتجاوز المنتج الحد الأقصى للرطوبة، وعدم قيام المنشأة بالإبلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الغذاء فور علمها أو شكها بعدم مطابقة الغذاء للمواصفات.
وأشارت "الغذاء والدواء" إلى أن هذه الممارسات تعد مخالفة للمادة السادسة عشر من نظام الغذاء والتي نصت على أنه لا يجوز تداول الغذاء في عددٍ من الحالات ومنها، إذا كان ضاراً بالصحة أو غير صالح للاستهلاك، وإذا كان مخالفًا للوائح الفنية أو المواصفات القياسية للغذاء، وإذا كان مغشوشًا، أو يحتوي على طرق أو وسائل مخادعة أو ممارسة تضلل المستهلك.

تعديل مدة الصلاحية 

كما تخالف تلك الممارسات ما نصت عليه المادة 44 من اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء على أن الغذاء يعد مغشوشاً في حالات عدة ومنها:
إذا أُدخل أي تعديل على مدة صلاحية الغذاء دون أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة في حال تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية المدون في البطاقة الغذائية.

وأيضًا ما ورد في اللائحة الفنية السعودية الخليجية رقم SFDA.FD GSO 9 "بطاقات المواد الغذائية المعبأة", البند 3.7.5 الذي ينص على أن يجب أن تكون التواريخ محفورة أو نافرة أو مطبوعة أو مختومة بحبر غير قابل للإزالة على جميع العبوات مباشرة أو على بطاقاتها الأصلية ومن قبل الجهة المنتجة فقط، وأن تكون في مكان واضح وسهل القراءة بالنسبة للمستهلك..
بحيث لا يخفى بعض المعلومات المهمة على البطاقة، ولا يسمح بوضع ملصقات إضافية بتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، وألا يكون هناك أكثر من تاريخ للإنتاج أو الانتهاء على العبوة الواحدة.
كما يجب عدم شطب أو تغيير أو التلاعب بأي من التاريخين، كما نصت المادة العشرون من نظام الغذاء على إذا علمت أو شكّت المنشأة الغذائية أن الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة ؛ وجب عليها إبلاغ الهيئة بذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الغذاء وفقا لما تحدده اللائحة.
ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني".



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