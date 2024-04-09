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بعد الصيام.. 4 مواصفات للغذاء الصحي المفيد للقلب

القلب - صحة القلب
صحة القلب
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بعد شهر رمضان المبارك، وأيام الصيام المباركات، والعودة للحياة الطبيعية تدريجيا في المأكل والمشرب ينصح الأطباء بالتوازن وعدم الإفراط في تناول الأطعمة للحفاظ على الصحة.اضافة اعلان

الحفاظ على صحة القلب 

وفي هذا السياق، وجه الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين نصائح مهمة للحفاظ على صحة القلب بعد رمضان.
وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس إن هناك بعض الأنواع من الأطعمة الصحية المحببة للقلب وتدعم صحة القلب والشرايين، كالتالي:

الغذاء الذي يُحبّه القلب:

١. الأطعمة التي تحتوي على كثير الخضروات والفواكه
٢. الطعام قليل الملح
٣. الطعام قليل الدهون.
٤. الأطعمة قليلة السكريات والنشويات يعني "قَلّل" من الرز، التمر ،الدونات، العسل، الفطائر، وامتنع عن إضافة السكر على الشاهي خاصة فيمن يعانون زيادة الوزن والسكري.
وفي وقت سابق، حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، من خطر إهمال تناول مسيلات الدم لمرضى الرجفان الأذيني، مما يزيد من احتمالية الإصابة بجلطة الدماغ.
وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "إهمال تناول مسيلات الدم في حالة الرجفان الأذيني (نوع معين من الخفقان ويكثر في كبار السن) يزيد احتمالية جلطة الدماغ".

الرجفان الأذيني

والرجفان الأذيني، هو اختلال في نظم القلب، ويكون غالبًا عبارة عن سرعة شديدة في ضربات القلب. يُسمى عدم انتظام نظم القلب باضطراب النظم القلبي. يمكن أن يؤدي الرجفان الأذيني إلى تكوُّن جلطات دموية في القلب. 
وتزيد هذه الحالة المَرضية احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية وقصور القلب وغيرهما من المضاعفات ذات الصلة بالقلب.

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