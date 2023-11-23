لمرضى السكر ي.. هل تناول الدخن مفيد؟ .. خبيرة تكشف مفاجأة

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هناك العديد من التغييرات التي تحتاج إلى إدخالها في روتينك اليومي لإدارة مستويات السكر في الدم بشكل فعال، كما أن هناك عدة عوامل تلعب دورًا في إدارة مرض السكري بينها النظام الغذائي، وبدءا من مراقبة تناول الكربوهيدرات وحتى تجنب الأطعمة السكرية، اضافة اعلان





اختيار الأطعمة:



الدخن اللؤلؤي



وبحسب تقرير جديد نشره موقع "onlymyhealth" الطبي المتخصص، ومع فصل الشتاء من الضروري اختيار الأطعمة التي تعزز المناعة والأطعمة المناسبة لمرض السكري مثل الدخن (الدخن اللؤلؤي)؛ وهو من الحبوب المغذية التي تزرع وتستهلك على نطاق واسع في الهند وأفريقيا؛ عنصر أساسي في العديد من المأكولات. من أجل ذلك تسرد الدكتورة إندراني غوش اختصاصية التغذية بمستشفى مانيبال الهندي فوائد الدخن اللؤلؤي لمرضى السكري.وتقول غوش «ان الدخن مليء بالطاقة، وهو مصدر جيد للكربوهيدرات والأحماض الأمينية الأساسية ومضادات الأكسدة والفيتامينات المتعددة مثل الثيامين والريبوفلافين وحمض الفوليك والنياسين والبيتا كاروتين والمعادن مثل الحديد والفوسفور والمغنيسيوم. والزنك». مضيفة «عند مزجه مع البقول، يصبح الدخن مصدرًا جيدًا للبروتين ويساهم في الحصول على وجبة صحية».ووفقا لدراسة نشرت بمجلة «علوم وتكنولوجيا الأغذية»، يتفوق الدخن اللؤلؤي على الحبوب الأخرى من حيث القيمة الغذائية؛ حيث يتميز بمحتوى عال من البروتين مع تركيبة متوازنة من الأحماض الأمينية ومستويات ملحوظة من فيتامين (أ). كما أنه يعتبر من الحبوب «عالية الطاقة» بسبب محتواه العالي من الزيت مقارنة بالذرة.وبمقارنته بالقمح والذرة الرفيعة والأرز والذرة، تسلط دراسة الضوء أيضًا على أن الدخن اللؤلؤي يوفر مستويات بروتين مماثلة أو متفوقة توازن الأحماض الأمينية، وخاصة في الميثيونين والليسين. إذ يتجاوز ذلك الموجود في الذرة الرفيعة والذرة.بالإضافة إلى ذلك، فهو يتميز أيضًا بالمحتوى المعدني، كونه مصدرًا غنيًا للحديد والزنك والمغنيسيوم والنحاس والمنغنيز والبوتاسيوم والفوسفور.ووفقًا للمجلة الهندية لطب العيون، تم تشخيص إصابة ما يقرب من 70.7 مليون شخص في الهند بمرض السكري عام 2019، ومن المتوقع أن يتعاظم هذا الرقم عام 2045.ونظرًا لتركيبته الغذائية، يمكن أن يكون الدخن اللؤلؤي مفيدًا بشكل خاص للهنود المصابين بالسكري.