لماذا يصاب بعض الناس بنزلات البرد حتى 4 أسابيع؟

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في فصل الشتاء حيث ذروة موسم البرد والإنفلونزا، تتفاوت مدة الإصابة بنزلات البرد، فقد يصاب البعض بها لمدة أسبوعين، وقد تمتد لدى البعض الآخر حتى 4 أسابيع. اضافة اعلان





نزلات البرد



استمرار نزلات البرد حتى 4 أسابيع



علاج نزلات البرد



وتعد نزلات البرد بشكل عام أقل خطورة من الأنفلونزا أو عدوى كوفيد -19، لكنها قد تكون تصبح مزعجة إذا استمرت لفترة أطول بكثير من المتوقع.ويميل البرد عادة إلى الاستمرار لمدة أسبوع إلى أسبوعين تقريبًا، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا.وقال روس واسيليشين، دكتوراه في الطب من قسم طب الأسرة بجامعة ميشيجان، لموقع "هيلث"، إن نزلة البرد عادة ما تستمر لمدة تصل إلى 10 أيام، لكنها يمكن أن تستمر لفترة أطول.وأوضح أن ربع مرضى البرد يمكن أن يعانون من أعراض تستمر لمدة تصل إلى أسبوعين، ولكن عض الأعراض يمكن أن تستمر لأسابيع بعد ذلك.ووفقًا للدكتور واسيليشين، فإن مدة استمرار نزلة البرد تعتمد على استجابة جسمك لها.وقال الدكتور دانييل ميرنشتاين، دكتوراه في الطب، إن السعال يمكن أن يستمر لمدة أربعة أسابيع.أشار الدكتور ر. بيتر مانيس من جامعة ييل الطبية، إلى أنه "عادة ما تستمر نزلات البرد من ثلاثة إلى عشرة أيام، ولكن في بعض الحالات، قد تعاني من الأعراض لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع".وأضاف الدكتور مروان عازار من جامعة ييل الطبية : "إذا كنت تعاني من أعراض البرد المستمرة، مثل السعال المتكرر أو التهاب الحلق لمدة تزيد عن أسبوعين، فهذا ليس بسبب عدوى مستمرة ولكن بسبب عواقب الالتهاب المستمر الناتج عن عدوى تمت إزالتها. وبالتحديد التنقيط الأنفي الخلفي".والتنقيط الأنفي الخلفي عبارة عن مخاط من الأنفك والجيوب يقطر في الجزء الخلفي من الحلق، مما يسبب سعالًا يمكن أن يستمر لأيام أو أسابيع بعد انتهاء العدوى.ويقول الأطباء إن الحصول على الكثير من الراحة والترطيب يمكن أن يساعد في التخلص من السعال أو البرد بشكل أسرع.لكن إذا استمر السعال لأكثر من ثلاثة أسابيع، ينصح بالرجوع إلى الطبيبوفي بعض الحالات، يمكن أن يكون السعال الذي لا يختفي بعد ثلاثة أسابيع من أعراض سرطان الرئة .ويجب أيضًا رؤية الطبيب في الحالات التالية:فقدان الوزن دون سببضعف في جهاز المناعة – على سبيل المثال، بسبب العلاج الكيميائي أو مرض السكري