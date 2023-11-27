للتخلص من الدهون العنيدة.. 4 أشياء امزجها مع قهوتك المفضلة

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تعد زيادة الوزن عامل خطر متزايد للإصابة بأمراض خطيرة مختلفة، من بينها الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، فضلاً عن أمراض القلب وحتى السرطان. اضافة اعلان

وعند التفكير في فقدان الوزن، فغالبًا ما يتطلب منا إجراء تغييرات دائمة على عادات نمط حياتنا مثل نظامنا الغذائي وممارسة التمارين الرياضية.

لكن الخبراء نصحوا بطريقة للمساعدة في تسريع جهود فقدان الوزن من خلال بعض الإضافات إلى مشروب القهوة.

وأوصى خبراء القهوة بأربعة مكونات يمكن إضافتها لمشروب القهوة، وتشمل:





قهوة بالليمون



القرفة



الحبهان



جوزة الهند



في حين أن الشاي بالليمون يعد خيارًا مفضلاً لبعض الناس منذ فترة طويلة، إلا أن القهوة بالليمون أصبحت موضة أحدث.وقال الخبراء: “بشكل منفصل، يتمتع كلا المكونين بفوائد صحية واضحة. يعد الليمون مكونًا معروفًا لطرد السموم ويمكنه أيضًا تعزيز جهاز المناعة لديك وتقليل أمراض القلب".وأضاف: "أحد الأسباب الرئيسة لشعبية هذا الاتجاه هو الاعتقاد بأن المشروب يمكن أن يحفز عملية التمثيل الغذائي لديك".ووفقُا لهم، فإن "الليمون غني بفيتامين سي، الذي يساعد في عمليات حرق الدهون الطبيعية في الجسم، في حين أن القهوة يمكن أن تحفز الأنسجة الدهنية البنية، والتي تلعب دورًا رئيسًا في مدى سرعة حرق السعرات الحرارية كطاقة".ومع ذلك، فقد حذروا من أن هذا "ليس حلاً ممتازًا لإذابة الدهون" ولا ينبغي استبداله بنظام غذائي صحي ومتوازن والكثير من التمارين الرياضية.وقالوا: "ليس هناك أي ضرر في تجربة ذلك بنفسك، ومن المفيد تجربة بعض الوصفات لإثارة حاسة التذوق وربما تعزيز صحتك".ونصحوا بتحضير القهوة المفضلة، ومن ثم تقطيع نصف ليمونة وعصرها في الكوب. مع إمكانية إصافة ملعقة صغيرة من العسل لمزيد من الحلاوة.تتمتع القرفة برائحة عطرة ونكهة حلوة دافئة، ولكن لها فوائد صحية محتملة أيضًا.وقال الخبراء: “ تحتوي القرفة على مضادات الأكسدة، وخصائص مضادة للالتهابات، وقد تساعد في استقرار نسبة السكر في الدم".ونصحوا بوضع القليل القليل من القرفة فوق القهو للحصول على تجربة مفيدة.سيضيف طعمًا مميزًا وغريبًا لقهوتك، فضلاً عما له من فوائد صحية مختلفة، بما فيها تحسين عملية الهضم والتمثيل الغذائي. ونصح الخبراء بطحن القليل منها وإضافتها إلى القهوة.وأضاف الخبراء: “إن القليل من زيت جوز الهند في قهوتك يمكن أن يوفر ملمسًا كريميًا ونكهة استوائية خفيفة. "يشتهر جوز الهند بخصائصه الحرارية، والتي يمكن أن تساعد في حرق الدهون".