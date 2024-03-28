للأمهات.. نظامك الغذائي أثناء الحمل يشكّل ملامح طفلك

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كشفت دراسة عن وجود علاقة بين النظام الغذائي للأم أثناء فترة الحمل وملامح وجه الطفل في الرحم.

وربطت الدراسة ، التي نشرت في مجلة "نيتشر كومينيكيشن"، مستويات البروتين لدى الأم بالنشاط الجيني، وتحديدًا جينات (mTORC1)، التي أثرت على "الشكل القحفي الوجهي للأجنة"، وفقًا للباحثين.





الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين



الأولاد الذين يولدون لأمهات بدينات



ووجد الباحثون أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين أدت إلى ظهور ملامح وجه واضحة - مثل الفكين الأقوى والأنوف الأكبر - في حين أن اتباع نظام غذائي منخفض البروتين أدى إلى ملامح أنحف وأكثر دقة.وباختصار، يمكن للنظام الغذائي للأم أن "يضبط" ملامح الوجه - مثل شكل وحجم الأنف أو الفك – لأطفالها، وفق ما أوردت صحيفة "نيويورك بوست".وخلال الدراسة، لاحظ فريق من الباحثين الدوليين، أن الفئران الحوامل وأسماك الزرد التي تم التلاعب بها وراثيًا وتناولت وجبات غذائية متفاوتة في مستوى التغذية.وربطت الدراسات السابقة النظام الغذائي للأمهات بالنتائج الصحية لدى الأطفال، ومنها على سبيل المثال، ارتباط الأنظمة الغذائية النباتية بانخفاض أوزان المواليد.ووجدت إحدى الدراسات، التي نُشرت في وقت سابق من هذا العام، أن الأولاد الذين يولدون لأمهات بدينات هم أكثر عرضة لزيادة الوزن عند الولادة ويتعرضون لخطر متزايد للإصابة بحالات التمثيل الغذائي -مثل مرض الكبد الدهني- في وقت لاحق من الحياة.ووجد دراسة منفصلة، أن الأمهات اللاتي يتناولن الأطعمة فائقة المعالجة - والتي تم ربطها بمجموعة من العواقب الصحية السلبية - يمكن أن ينقلن مواد كيميائية ضارة محتملة في الوجبات السريعة إلى أجنتهن.