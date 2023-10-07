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إبلاغ عاجل عبر برنامج "حصن".. إجراءات وقائية لمنع وفادة "نيباه" إلى المملكة

فيروس نيباه
فيروس نيباه
أ أ
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وجهت مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية الدكتورة حليمة بنت علي السريحي تعميماً لمديريات الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات أشارت فيه إلى المخاطر المحتملة تبعاً لحركة السفر والتجارة الدولية واحتمالية وفادة فيروس "نيباه" للمملكة.اضافة اعلان

فيروس نيباه:


يأتي هذا مع متابعة من وزارة الصحة للمستجدات الوبائية العالمية للأمراض المعدية والتي رصدت مؤخراً ظهور حالات فيروس "نيباه" في ولاية كيرلا بالهند.
وأكدت السريحي على ضرورة  الإبلاغ عن أي حالة اشتباه عن طريق برنامج حصن وأخذ عينة وإرسالها إلى مختبر الصحة العامة.

كما شدد التعميم الصادر من الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية على:
-أهمية الاستعداد المبكر لأي طارئ صحي.
- تناول دليل رصد عدوى فيروس "نيباه" للممارسين الصحيين في المستشفيات والمراكز الصحية.


انتقال فيروس نيباه:



يذكر أن انتقال فيروس "نيباه"  يصل إلى الإنسان بعد التماس المباشر مع الخفافيش أو الخنازير المصابة أو تناول طعام ملوث بالفيروس أو من أشخاص آخرين مصابين بالفيروس.
كما أن انتقاله من شخص إلى آخر ينتج من الاتصال الجسد الوثيق، خاصة بسوائل الجسم، وفترة الحضانة عادة ما تكون من أربع إلى 14 يوماً.

أعراض نيباه:


 أما الأعراض النمطية للإصابة بفيروس نيياه فهي غير محددة بوضوح وتتمثل في:
1-ارتفاع حاد في درجة الحرارة وقد تشبه أعراض الأنفلونزا.
2- يصاحبها أحياناً أعراض في الجهاز الهضمي وبعض حالات الالتهاب الرئوي والأعراض التنفسية الأخرى.
 3- في العديد من المرضى يظهر التهاب في الدماغ أو السحايا ويظهر بعد ثلاث إلى 14 يوماً من المرض الأولي.
 4- يحدث التدهور السريع في حوالي 60% من المرضى.


ولا يوجد حالياً علاج أو لقاح معروف سواء للبشر أو الحيوانات للعلاج من "نيباه".

 وتبقى الرعاية الداعمة المكثفة وعلاج الأعراض هي الطريقة الرئيسية للتعامل مع المرض.

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