السبت، 17 ذو القعدة 1445 ، 25 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

النمر: يجب على مرضى الكلى إجراء فحص دوري للقلب.. لهذا السبب

تفتيت حصوات الكلى
مرضى الكلى
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
نصح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، مرضى الكلى بعمل فحص دوري للقلب للوقاية من الجلطات.

نصيحة مهمة لمرضى الكلىاضافة اعلان

وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس : "لمرضى القصور الكلوي يجب أن يقوموا بفحص دوري للقلب للوقاية من حدوث الجلطات لديهم". ويجب الاعتناء بالنظام الغذائي للحفاظ على أعضاء الجسم، وخاصة" الكلى"، حيث تعمل الكلى بشكل أساسي على تنظيف الجسم من السموم وتصفية الفضلات.
كما أن النظام الغذائي الذي نقوم باتباعه ينعكس بشكل إيجابي أو سلبي على صحة الكلى وعملها، وهذا يعني أنه عليك تجنب بعض الأطعمة التي تضر أعضاء الجسم.

أطعمة ضارة بالكلى:

موقع ويب طب"، حذر من عدة أطعمة لها ضرر كبير على الأداء الوظيفي للكلي ومن أهمها:
1-منتجات الألبان: فهي غنية بالبروتين، بالتالي من المهم تحديد الحصة اليومية منها.
2- المشروبات الغازية: تحتوي على مستويات عالية جدًا من الكافيين والسكر والمحليات الصناعية.
3- الكحول: يسبب الإصابة بالجفاف مما يرفع من خطر إصابة الكلى بالمشاكل المختلفة.
4- اللحوم الحمراء: على الرغم من احتواء اللحوم الحمراء على البروتين الضروري لصحتك، إلا أن الكميات المرتفعة من أي شيء قد تُسبب الضرر، يعود ذلك إلى دور الكلى في عملية الأيض التي تستهدف البروتين، بالتالي ارتفاع مستوياته قد يزيد العبء والضغط على الكلى مما يؤثر بشكل سلبي على عملها.
5-  ملح الطعام: زيادة مستوياته من شأنها أن تسبب احتباس السوائل في الجسم، وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع مستوى الصوديوم في الجسم ينتج عنه زيادة في مستويات البروتين التي يتم التخلص منها عن طريق البول.
6-  الكافيين: تناول الكثير من مصادر الكافيين قد يُسبب زيادة تدفق الدورة الدموية وبالتالي ارتفاع في ضغط الدم، إلى جانب ذلك تعتبر مادة الكافيين مدرة للبول، وهذا يعني أن تناولك الكثير من مصادرها قد يُسبب في استخدامك المتكرر للمرحاض، الأمر الذي يرفع من خطر إصابتك بالجفاف.

اقرأ أيضا

قصة مواطن تغير لون بشرته للأصفر بسبب كثرة تناول الجزر

علاج للسكري يحمي من الإصابة بالسرطان

23 مؤشرًا على الإصابة بالسرطان.. أحدها لا يظهر إلا أثناء الليل

تحذير من الصحة العالمية لأولياء الأمور يتعلق بصحة الأبناء

المجلس الصحي السعودي يجيب .. متى يتم فحص الدهون الثلاثية في الجسم؟

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

النوم الصحي 2:25 ص السبت، 25 مايو 2024

6 عادات نوم جيدة تُقلّل خطر الإصابة بأمراض القلب

ضغط الدم 8:14 ص الخميس، 23 مايو 2024

4 فوائد صحية.. أفضل تمرين رياضي لخفض ضغط الدم

القهوة 2:13 م السبت، 18 مايو 2024

النمر: الكافيين الموجود بالقهوة والشاي يسبب القولون العصبي للبعض

خاتم اورا 1:54 ص السبت، 18 مايو 2024

يحدد عمر قلبك.. خاتم جديد يكشف عن صحتك