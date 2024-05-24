"الخضيري" يكشف أهم أعراض تهيّج القولون العصبي.. وينصح بهذا العلاج

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كشف الطبيب والاستشاري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، فهد الخضيري، أن تهيّج القولون العصبي له أعراض كثيرة تختلف من شخص لآخر حسب الحالة والاستجابة للمهيجات وشدتها.





أهم أعراض تهيّج القولون العصبي



تهيّج القولون العصبي له أعراض كثيرة تختلف من شخص لآخر حسب الحالة والاستجابة للمهيجات وشدتها (من الأعراض: الإمساك أو الإسهال؟ ألم ومغص قد يتبعه الصداع أو القلق والتوتر ومظاهر الخوف والهلع، وقد يصاحبه انتفاخ بالقولون يسبب غازات، وقد تضغط الغازات للأعلى على الحجاب الحاجز فتضغط على… — أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy) May 24, 2024

وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن من أهم أعراض تهيّج القولون العصبي، تتلخص في:1 – الإمساك.2 – الإسهال.3 - ألم ومغص قد يتبعه الصداع أو القلق والتوتر ومظاهر الخوف والهلع.4 - انتفاخ بالقولون يسبب غازات وقد تضغط الغازات للأعلى على الحجاب الحاجز فتضغط على الرئة والقلب فيشعر بضيق التنفس أو يشعر بضربات القلب.وبين أن لكل شخص مهيجاته يتعرف عليها بنفسه ليتجنبها، منها:1 - الفلفل والبهارات والهيل.2 - بعض الأطعمة المصنّعة ذات المضافات الكيميائية كمثبتات أو محسنات أو مبيضات.3 - المضافات الصناعية والكيميائية لبعض الأطعمة، قد تفيد قليلًا لبعض الأشخاص.وأوصى الخضيري بتناول بعض الأعشاب المهدئة كالليمون الأسود والكمون؛ وذلك حسب شدة التهيّج ومثيراته، مشيرًا إلى أن البعض قد يفيده أشياء أخرى تناسبه ولا تناسب غيره.