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تعرف على أفضل طعام على السحور لتخزين الماء.. واحذر هذه الوجبة

سحور
سحور
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يهتم الكثيرون في وجبة السحور بالإقبال على بعض الأطعمة التي تؤدي إلى الإشباع وقطع العطش، لكن يخطيء البعض أحيانا في اختيار بعض الأطعمة التي تؤدي إلى الشعور بالعطش.اضافة اعلان

أفضل الأطعمة لتخزين المياه على السحور:


ونقلت وسائل إعلام مصرية عن الدكتور جمال شعبان عميد القلب الأسبق في مصر قوله حول أنسب طعام على السحور لتخزين الماء.
وأوضح شعبان أن وجبة واحدة في اليوم تعالج الكوليسترول الضار بالجسم، مضيفا أن هناك مواد تحتفظ بالماء مثل الخيار، البطيخ، الكنتلوب، الزبادي كوب من اللبن، وأيضا الفول المطحون لأنه غني بالبروتينات.
كما نبه أن الفول مع البيض المسلوق، مع الزبادي، مع الجبنة القريش يعد من أهم الوجبات التي تحتفظ بالماء.
بينما حذّر من هذه الأطعمة على السحور قائلا:" لا للمخللات، وحذار على مريض القلب والضغط تناول المخللات على السحور منعا للعطش.

وجبة سحور مثالية:


أيضا يجب التركيز في وجبة السحور على الأصناف الغنية بالألياف والعناصر الغذائية الضرورية للجسم خلال ساعات الصيام.
ومن المهم أن تضم وجبة السحور الخضار والخبز من الحبوب الكاملة والمأكولات الغنية بالبروتينات مثل الألبان والبيض والأفوكادو.
الماء والكافيين:
للحفاظ على ترطيب الجسم يجب تناول المأكولات الغنية بالماء مثل البطيخ والسلطات الخضراء والخيار والطماطم.
كما يجب التنبه الى أن القهوة والشاي والمشروبات الغازية يتسببون بكثرة التبول ما يؤدي الى الجفاف.

سحور مثالي:


1-قطعتان من الخبز
2- بيضة مسلوقة
3- خضار
4- لبنة أو جبنة
5 - زعتر وزيت
6- شاي أعشاب

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