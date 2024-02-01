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عادة صباحية سلبية تبطئ عملية التمثيل الغذائي وتسبب الصداع

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الصداع
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يحذر الأطباء وخبراء الصحة، من عادة سلبية في الصباح الباكر، يقع فيها الكثيرون يمكن أن تسبب الصداع والقلق وإبطاء التمثيل الغذائي.

عادة سلبية في الصباحاضافة اعلان


ويؤكد الأطباء، أن استخدام هاتفك كأول ما تقوم به في الصباح يمكن أن يكون له آثار ضارة على صحتك، بدءاً من إبطاء عملية التمثيل الغذائي، وصولاً إلى التسبب في الشعور بالصداع.

وفي التفاصيل أوضحت طبيبة العلاج الطبيعي، الدكتورة جين بورينغ، في حسابها على تيك توك j9naturally أن هذا شيء نقوم به جميعاً من وقت لآخر، لكن الوصول إلى الهاتف يمكن أن يرفع مستويات الدوبامين ويحفز الجهاز العصبي بشكل مبالغ فيه، مما يلحق الضرر بالصحة.

ضرر المجالات الكهرومغناطيسية


وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمجالات الكهرومغناطيسية المنبعثة من الهاتف أن تتسبب في تدفق الكالسيوم إلى خلاياك عبر قنوات الكالسيوم ذات الجهد الكهربائي، مما يؤدي إلى نسبة غير متوازنة من الكالسيوم والمغنيسيوم.

وهذا بدوره يؤثر على عملية التمثيل الغذائي ومستويات الطاقة لديك ويمكن أن يسبب الصداع بسبب المجالات الكهرومغناطيسية.

ولا يقتصر الضرر على ذلك فقط، حيث يخدع الضوء الأزرق المنبعث من الهاتف عقلك ويجعله يعتقد أن الوقت هو الظهر، وبالتالي يعطل إيقاعات الساعة البيولوجية لديك.

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