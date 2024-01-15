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دراسة تكشف العلاقة بين التوتر وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري

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الإجهاد
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كشفت دراسة حديثة أن التوتر يساهم في تطور متلازمة التمثيل الغذائي، التي تزيد خطر إصابة الأشخاص بأمراض القلب والسكري.

وسائل الحد من التوتر والإجهاد:اضافة اعلان


وأوضح الباحثون أن وسائل الحد من التوتر والإجهاد قد تكون إحدى الطرق الفعالة للمساعدة في تحسين نتائج الصحة البيولوجية، ونشرت النتائج، الجمعة، بدورية "برين بيهيفيور آند إميونيتي".

ما هي متلازمة التمثيل الغذائي؟

وفيما يخص تعريف "متلازمة التمثيل الغذائي"، هي مجموعة من المشكلات الصحية التي تحدث معاً، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع الثاني.

وتشمل تلك المشكلات ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم، وزيادة دهون الجسم حول الوسط، ومستويات غير طبيعية من الكوليستيرول أو الدهون الثلاثية، ويعتبر الشخص مصاباً بهذه المتلازمة إذا كان لديه 3 من تلك المشكلات الصحية.

ولكشف العلاقة بين التوتر ومتلازمة التمثيل الغذائي، راقب الفريق 648 شخصاً متوسط أعمارهم 52 عاماً، في دراسة استقصائية بالولايات المتحدة.

العلماء طوروا نموذجا إحصائيا لتحليل البيانات


وطوّر الباحثون نموذجاً إحصائياً لتحليل بيانات حول الإجهاد الملحوظ الذي أبلغ عنه المشاركون، والمؤشرات الحيوية للالتهاب في الدم، ونتائج الفحص البدني التي تشير لعوامل الخطر لمتلازمة التمثيل الغذائي.

وأثبتت النتائج أن الإجهاد يرتبط بمتلازمة التمثيل الغذائي من خلال تسببه في زيادة مستويات الالتهاب في الجسم.

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