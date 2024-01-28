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الأعراض "الخفية" لارتفاع ضغط الدم.. كيف تكتشفها؟

مرضى ضغط الدم
ارتفاع الضغط خطر على القلب
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ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة تؤثر على شرايين الجسم، وفي حال الارتفاع، تكون قوة دفع الدم باتجاه جدران الشرايين عالية للغاية باستمرار، مما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم.اضافة اعلان
ويمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم إلى حدوث أزمة قلبية، أو السكتة الدماغية، لذا من المهم اكتشاف العلامات التي تنذر بذلك.
وتتمثل تلك الأعراض "الخفية" وفق ما كشف الدكتور خالد زالماي، طبيب الأسرة في لندن، عبر قناته على "يوتيوب" في الآتي:.

1. الصداع

هذه العلامة المؤلمة يمكن أن تحدث إذا كان الضغط داخل الأوعية الصغيرة في دماغك أو جمجمتك مرتفعًا جدًا.
قال الدكتور زالماي، إن الصداع يعتبر حالة طبية طارئة تستدعي الذهاب إلى المستشفى.
ومع ذلك، فإن هناك العديد من الأسباب الأخرى وراء الصداع، لذلك، من "المهم دائمًا مراجعة أخصائي الرعاية الصحية، بحسب صحيفة "إكسبريس".

2. نزيف في الأنف أو العين

في حين أن بعض الأشخاص قد يعانون من نزيف في الأنف، يمكن للآخرين أن يصابوا بما يسمى نزيف تحت الملتحمة، وهو عبارة عن وعاء دموي ينفجر في العين.
في معظم الأحيان، تستقر هذه الأعراض من تلقاء نفسها ولكن يجب فحصها إذا تكررت.
عندما تصاب بارتفاع ضغط الدم، يكون الضغط داخل الأوعية الدموية أعلى بكثير، والأوعية الدموية في أنفك وفي عينيك حساسة للغاية.
لذلك، يوصي بفحص ضغط الدم إذا كنت تعاني من نزيف متكرر في الأنف أو العين.

3. مشاكل العين


مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إتلاف العين ويؤدي إلى عدم وضوح الرؤية أو تشوه الرؤية أو تندب يضعف الرؤية أو اضطرابات بصرية مؤقتة أو حتى فقدان كامل للرؤية.
تميل هذه التغيرات البصرية إلى الحدوث لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم دون علاج "لعدد من السنوات" دون أن يعرفوا ذلك.
وقال الطبيب: "لهذا السبب من المهم للغاية، إذا لاحظت مشاكل بصرية، أن تذهب إلى طبيب العيون على الفور".
ويمكن للتحكم في ضغط الدم أن يساعد في إنقاذ بصرك.

4. ضيق في التنفس


أحد أسباب ضيق التنفس هو قصور القلب، وأحد الأسباب الرئيسية لهذه الحالة هو ارتفاع ضغط الدم.
ارتفاع ضغط الدم يزيد من عبء عمل القلب. الأوعية الدموية الضيقة والأقل مرونة تجعل من الصعب على الدم أن ينتقل بكفاءة عبر الجسم، وهذا بدوره يجعل القلب يعمل بجهد أكبر وتحت ضغط أكبر.
وبمرور الوقت، يزداد سمك القلب ويصبح أكبر حجمًا وأقل كفاءة، مما يؤدي إلى هذه الحالة.

5. خفقان في الأذنين

يمكن أن يكون الخفقان في الأذنين أو النبض في الرقبة من علامات العلم الأحمر الأخرى التي تشير إلى ارتفاع ضغط الدم.

6. الدوخة

الشعور بالدوار يمكن أن يدق أيضًا أجراس الإنذار، لكنه يمكن أن يؤثر أيضًا على الأشخاص الذين لديهم تشخيص ثابت لضغط الدم والذين يتناولون الأدوية.
علاوة على ذلك، نادرًا ما تكون مشاكل التوازن والدوخة علامات على الإصابة بالسكتة الدماغية، لذا من المهم عدم تجاهل هذه العلامات.

7. آلام الصدر

وبمرور الوقت، يمكن أن يشكل ارتفاع ضغط الدم الأساس الخطير لحدوث الأزمات القلبية. وتعد آلام الصدر أحد الأعراض الرئيسية لهذه الحالة الطبية الطارئة.
عندما يحدث هذا، غالباً ما يعاني الناس من آلام في الصدر، وضيق في التنفس، وألم يمتد إلى الرقبة، والفك، والذراع، أو الغثيان والقيء.

8. التعب والإرهاق والضعف

وخلص الطبيب إلى أن هذه العلامات الثلاث يمكن أن تشير أيضا إلى ارتفاع ضغط الدم.

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