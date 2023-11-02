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طبيب يكشف معلومات لأول مرة عن "الذبابة الطائرة".. وحالة واحدة للتدخل الجراحي

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الدكتور غزاي الثبيتي
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نصح الدكتور غزاي الثبيتي، طبيب العيون، بضرورة إجراء الفحص عند الإصابة بـ "الذبابة الطائرة" والتوجه نحو الطبيب مباشرة.

وأوضح "الثبيتي" أن بعض الأشخاص مصابون بهذا المرض منذ 10 سنوات، وهم تعودوا عليه وأصبح لا يمثل لهم أي مشكلة حاليا.اضافة اعلان

الإصابة بالعمى:


وأضاف: تثبيت الشبكية بشكل جيد ولن يصاب المريض بالعمى، متابعا: "سميت بالذبابة الطائرة لأن المريض يشعر بها ويراها وكأنها تهتز أمامه".
 

التأثير على الشبكية:


وتابع: الذبابة الطائرة نتركها كما هي ولا نعالجها طالما أنها لا تؤثر على الشبكية، وخطورتها أنها قد تؤدي لانفصال الشبكية.

ارتفاع مستويات الكوليسترول

في وقت سابق، حذرت طبيبة من أن ارتفاع مستويات الكوليسترول يمكن أن يكون بمثابة "قنبلة موقوتة"، ليس فقط للقلب، ولكن للعينين أيضًا.

ويمكن أن تشكل الدهون أساسًا خطيرًا لمشاكل صحية مختلفة، من أمراض القلب إلى فقدان البصر. 

3 أعراض

وكشفت الدكتورة سايا ناجوري، خبيرة طب العيون عن ثلاثة أعراض يمكن ملاحظتها على الوجه.
وقالت: "إن ارتفاع نسبة الكوليسترول لا يقتصر تأثيره على القلب؛ ويمتد إلى العيون. الفشل في إدارتها يمكن أن يؤدي إلى ظهور رواسب صفراء حول العينين".
العلامة الأولى التي يجب الانتباه إليها هي وجود كتل بيضاء مصفرة تتشكل على الجفون العلوية والسفلية.
وأضافت الطبيبة: "قد يبدو هذا سطحيًا للوهلة الأولى، لكنه عبارة عن لوحة إعلانية تعلن عن مشكلات صحية أساسية"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".

قوس الشيخوخة

علامة تحذير أخرى يمكن أن تصيب العينين هي حالة تعرف باسم "قوس الشيخوخة".
ويشير قوس الشيخوخة إلى حلقة بيضاء أو رمادية فاتحة أو زرقاء حول حافة القرنية، الجزء الشفاف من العين الذي يغطي القزحية وبؤبؤ العين.

لوحة هولينهورست

مع ذلك، حذرت الطبيبة من أن "التهديد الأخطر" يأتي في شكل لوحة هولينهورست، والتي يمكن أن تضر بالأوعية الدموية في العين وتشكل خطرًا على الرؤية.
ويمكن أن تسبب لوحة هولينهورست العمى، ويمكن ملاحظتها داخل أحد الشرايين الصغيرة داخل العين.
وتشير مجلات جمعية القلب الأمريكية إلى أن هذه اللوحة تشير إلى سمات الكوليسترول الصفراء والبرتقالية المنكسرة.
وأضاف الدكتور ناجوري: "باختصار، في حين أن صحة القلب غالبًا ما تأخذ الأضواء في الحديث عن الكوليسترول، دعونا لا نغفل السرد الصامت الذي تقدمه أعيننا. بصفتي طبيب عيون، رأيت التقاطع بين الصحة الجهازية والرؤية بشكل مباشر".
وتابعت: "عندما تلمح أعيننا إلى مشكلة أساسية، فهي ليست مجرد مشكلة بصرية. إنها دعوة شاملة للعمل، وتحثنا على الاهتمام بصحة القلب والأوعية الدموية والصحة البصرية".
وفي حين أن كل هذه العلامات في العين يمكن أن تدق أجراس الإنذار، تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، إن الطريقة الأكثر موثوقية لتحديد مستويات الكوليسترول هي من خلال فحص الدم.

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