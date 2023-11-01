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طبيب يكشف معلومات لأول مرة عن "العين": كاميرات ذات عدستين

طب وجرحة العيون
العين
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قال الدكتور محمد العنزي، استشاري زراعة القرنية وتصحيح النظر، إن العين عبارة عن كاميرا ذات عدستين الأولى هي القرنية والثانية هي القزحية وهي العدسة المكونة للعين. اضافة اعلان

قرنية العين:


وأوضح "العنزي" في مداخلة على قناة "السعودية"، أن قرنية العين عبارة عن نصف ملي متر  وعدسة العين تتكون القرنية من ألياف وبينها روابط كيميائية منتظمة بشكل دقيق وعندما يكون هناك خلل في الألياف تترهل تلك الألياف وتتكون القرنية المخروطية.

حماية شبكية العين



في سياق متصل، وجه د.ناصر الجهني استشاري أمرض السكري والسمنة، نصائح مهمة لمرضى السكري للوقاية من مشاكل السكري على شبكية العين.


وقال الجهني، عبر حسابه في منصة إكس: "للحفاظ على شبكية العين وتقليل اثار السكري عليها يجب اتباع ما يلي:
- المتابعة المستمرة مع طبيب العيون والسكر
- ضبط السكر بالدم تدريجياً
- ضبط ضغط الدم 
- معالجة زيادة الدهون الثلاثية
- العلاج المبكر بالحقن أو الليزر 

وفي وقت سابق، أوضحت دراسة، أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني، والذين اتبعوا نظامًا غذائيًا مقيدًا بالوقت، أي صيام متقطع، فقدوا دهون البطن وتحسنت لديهم نسبة السكر في الدم بشكل أفضل.

وأوضحت الدراسةن أن هؤلاء قد حققوا نتائج إيجابية من أولئك الذين قاموا بحساب السعرات الحرارية، وفقًا لتجربة سريرية عشوائية جديدة تابعت لمجموعة من 75 شخصًا لمدة ستة أشهر.

التخلص من ملل حساب السعرات

بحسب ما نشره موقع الشبكة الإخبارية الأمريكية CNN، ظهر النتائج التي تم التوصل إليها أن تناول الطعام المقيد بالوقت هو بديل عملي للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني الذين لفقدان الوزن.
وكانت فارادي أيضًا باحثة رئيسة لدراسة أجريت في شهر يوليو، والتي وجدت أن تناول الطعام المقيّد بالوقت كان له نفس التأثير على فقدان الوزن مثل حساب السعرات الحرارية.

حساب الوقت بدلا من السعرات الحرارية
في الدراسة الجديدة التي نُشرت في دورية JAMA Network Open، فإن الأشخاص الذين قاموا بحساب الوقت بدلاً من السعرات الحرارية فقدوا أيضًا بضع كيلوجرامات إضافية.
وقالت فارادي إنه تم اكتشاف "أنه من خلال تحديد فترة تناول الطعام إلى 8 ساعات يوميًا، فإن مجموعة تناول الطعام المقيدة بالوقت تقطع بشكل طبيعي حوالي 300 سعرة حرارية يوميًا".

خفض 500 سعرة حرارية يوميًا

وقالت فارادي إنه طُلب من المجموعة التي تقوم باتباع نظام السعرات الحرارية، خفض 500 سعرة حرارية في اليوم، وتبين أن تتبع الطعام "ممل للغاية، لذا انتهى بهم الأمر إلى خفض 200 سعرة حرارية فقط في اليوم".
وقالت إن الأمر المهم - والمثير للدهشة - هو أن كلتا المجموعتين حسنتا بشكل كبير مستوى السكر التراكمي A1C لديهما، وهو اختبار يقيس متوسط مستويات السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة السابقة.





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