الكشف عن 4 أسباب لأخطر مرض عيون في العالم

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اكتشف الأطباء، سبب معاناة الملايين من البشر في العالم من الضمور البقعي المرتبط بالعمر، والذي يواجه نصف من تجاوز عمرهم 75 عامًا خطر الإصابة به. اضافة اعلان

والضمور البقعي المرتبط بالعمر هو مرض مزمن ويتطور يصاحبه حدوث تغيرات في المنطقة المركزية لشبكية العين (المنطقة البقعية).

ويصيب المرض كلتا العينين بصورة غير متناظرة، وكقاعدة يكون أشد في عين واحدة، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".





4 أسباب للمرض



انعدام الأعراض في المراحل الأولى



وحددت الدكتورة جيرجانا ستويانوفا أخصائية طب وجراحة العيون، أسباب المرض، على النحو التالي:1 - العمر- إذا كان خطر الإصابة بالمرض 2 بالمئة في عمر 50 عامًا ففي عمر 75 عامًا تصبح هذه النسبة 50 بالمئة.2 - الوراثة - لقد ثبت أن أكثر من 50 جينا يمكن أن تؤدي إلى تطور العيوب المسببة للضمور البقعي المرتبط بالعمر.3 - التدخين - تنصح الطبيبة بالإقلاع نهائيا عن التدخين من أجل تخفيض خطر الإصابة بهذا المرض.4 - الوزن الزائد - لمنع تطور المرض، يجب على المريض تناول كميات أقل من الأطعمة الدهنية، وممارسة الرياضة، وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.ووفقًا للخبراء، يتطور المرض في المراحل الأولى من دون أعراض.إذ يلاحظ الشخص انخفاض طفيف في حدة الرؤية لا يمكن تصحيحه بالنظارات.كما قد يشعر بعدم الراحة أثناء القراءة، حيث يصبح من الصعب عليه التعرف على النص في الظلام، ويحتاج إلى مصدر ضوء إضافي.